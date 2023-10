Nei Etude weist antike Ausstierwen Event verursaacht duerch Klimawandel

Eng rezent banebriechend Studie huet d'Liicht op d'mysteriéis Verschwannen vun enger Grupp vu Marinedéieren, bekannt als Malvinoxhosan Biota vum antike Superkontinent vu Gondwana, beliicht. Zënter Jorhonnerte sinn d'Wëssenschaftler iwwerrascht iwwer de plötzlechen Ausstierwen vun dëse Waasserliewend Kreaturen, wat viru ronn 390 Millioune Joer geschitt ass. Wéi och ëmmer, eng Team vu Fuerscher huet elo festgestallt datt de Klimawandel eng entscheedend Roll bei hirem Doud gespillt huet.

An hirer Studie, publizéiert an Earth-Science Reviews, hunn d'Wëssenschaftler Honnerte vu Fossilien, déi zu der Malvinoxhosan-Biota gehéieren, nei analyséiert. Hir Erkenntnisser weisen datt eng Ofsenkung vum Mieresspigel, duerch de Klimawandel gefouert, en zerstéierende Impakt op dës Marinedéieren hat. Wärend de Réckgang am Waasserniveau selwer net direkt fir hiren Ausstierwen verantwortlech war, huet et bedeitend Klimawandel ausgeléist, op déi d'Malvinoxhosan Biota sech net konnten adaptéieren.

Ee vun de Schlësseleffekter vun der Ofsenkung vum Mieresspigel war d'Stéierung vun den Ozeanstroum ronderëm de Südpol, wat zum Ofbau vun "zirkumpolare thermesche Barrièren" gefouert huet. Dës Barrièren hunn et erlaabt datt méi waarmt Waasser vum Equator mat méi kale südleche Waasser vermëschen. Wéi och ëmmer, d'Malvinoxhosan-Biota hat sech entwéckelt fir a kille Waasser z'entwéckelen, an déi plötzlech Stéierung vun hirem Liewensraum huet zu hirem ultimative Verschwannen gefouert. Als Resultat ass de ganzen Ökosystem ronderëm de Südpol zesummegebrach.

D'Bedeitung vun dëser Fuerschung resonéiert staark an der heiteger Zäit, wann Dir d'Biodiversitéitskris berécksiichtegt, déi mir am Moment konfrontéieren. D'Studie ënnersträicht d'Sensibilitéit vu polare Ëmfeld an Ökosystemer fir Ännerungen am Mieresspigel an der Temperatur. Leider sinn all Ännerungen, déi an dëse fragilen Ökosystemer optrieden, dacks irreversibel.

Dëst antike Ausstierwen Event bitt eng grim Reflexioun vun eiser aktueller Situatioun. D'Parallelen tëscht der Vergaangenheet an der heiteger sinn beonrouegend, an déngen als Erënnerung un déi dréngend Bedierfnes fir de Klimawandel unzegoen an de delikate Gläichgewiicht vun den Ökosystemer vun eisem Planéit ze schützen.

FAQs

Q: Wat ass Gondwana?

A: Gondwana war e Superkontinent dee vu viru ronn 550 Millioune Joer bis viru ronn 180 Millioune Joer existéiert huet. Et bestoung aus haitegen Südamerika, Afrika, Arabien, Madagaskar, Indien, Australien an Antarktis.

Q: Wat huet den Ausstierwen vun der Malvinoxhosan Biota verursaacht?

A: Eng rezent Etude suggeréiert datt d'Ausstierwen vun der Malvinoxhosan Biota duerch de Klimawandel ausgeléist gouf, speziell eng Ofsenkung vum Mieresspigel, deen hire Liewensraum gestéiert huet.

Q: Wéi huet d'Ofsenkung vum Mieresspigel d'Malvinoxhosan Biota beaflosst?

A: D'Ofsenkung vum Mieresspigel huet d'Ozeanstroum ronderëm de Südpol gestéiert, wat zu engem Decompte vu wichtege thermesche Barrièren verursaacht huet. Dëst huet zu engem Zesummebroch vum Ökosystem gefouert, op deem d'Malvinoxhosan Biota vertraut hunn, wat schlussendlech zu hirem Ausstierwen resultéiert.

Q: Wat ass d'Bedeitung vun dëser Fuerschung?

A: Dës Fuerschung beliicht d'Sensibilitéit vu polare Ëmfeld an Ökosystemer fir Ännerungen am Mieresspigel an der Temperatur. Et déngt als Warnung iwwer den irreversiblen Impakt deen de Klimawandel op fragil Ökosystemer souwuel an der Vergaangenheet wéi an der heiteger Zäit kann hunn.