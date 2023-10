Astronomen entdecken am meeschte wäitste Schnell Radio Burst, werfen Liicht op d'Vermësste Matière vum Universum

E Team vun Astronomen huet eng spannend Entdeckung gemaach - si behaapten de wäitste séierste Radioausbroch dee jeemools observéiert gouf. De Burst, deen fir d'éischt am Juni 2022 vum Australia Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) Teleskop entdeckt gouf, gëtt ugeholl datt hien aus enger Grupp vu fusionéierte Galaxien staamt. D'Energie, déi während dësem kosmeschen Event fräigelooss gëtt, gëtt geschat als gläichwäerteg 30 Joer vun der Gesamtemissioun vun der Sonn, kondenséiert an eng Fraktioun vun enger Millisekonnen.

Andeems Dir eng Rei vu Platen benotzt, déi mam Radioteleskop verbonne sinn, konnten d'Fuerscher d'Quell vum Radioausbroch verklengeren. Si hunn dunn de Very Large Telescope vum Europäesche Südobservatoire benotzt fir no der Galaxis ze sichen, aus där de Burst entstanen ass. Dës Entdeckung markéiert déi éischte Kéier datt e Burst vun dëser Aart souwuel méi al a méi wäit fonnt gouf wéi all virdru festgestallte schnelle Radio Burst.

Schnell Radioausbréch, déi kuerzlieweg Impulser vun intensiven Radioemissiounen sinn, hunn Astronomen zënter Jore verwonnert. Wärend ongeféier 50 bis elo festgestallt goufen, gleewen d'Wëssenschaftler datt et Dausende méi waarden fir entdeckt ze ginn. Ausserdeem suggeréiert d'Etude datt dës Burst wertvoll Abléck fir d'Mass vum Universum ze moossen.

Déi aktuell Methoden, déi benotzt gi fir d'Mass vum Universum ze schätzen, hunn konfliktend Resultater produzéiert, déi de Standardmodell vun der Kosmologie erausfuerderen. Wéi och ëmmer, d'Fuerscher hannert dëser Entdeckung proposéieren datt d'Studie vu schnelle Radio Bursts kann hëllefen déi fehlend Stécker vum Puzzle auszefëllen. Besonnesch, andeems se dës Burst observéieren, kënnen d'Wëssenschaftler déi "fehlend" Matière tëscht Galaxien moossen an e méi genee Verständnis vun der Mass vum Universum kréien.

Nom Professer Ryan Shannon, engem Co-Leader vun der Studie, feelt méi wéi d'Halschent vun der erwaarter normaler Matière am Universum. Dës Matière gëtt ugeholl datt se am Raum tëscht Galaxien läit, awer seng diffus a waarm Natur mécht et schwéier z'entdecken mat konventionellen Techniken. D'Resultater vun der Équipe stinn mat der Aarbecht vum spéiden australeschen Astronom Jean-Pierre Macquart aus, deen am Joer 2020 bewisen huet datt méi wäit wäit Radioausbréch diffus Gase tëscht Galaxien entdecken.

Dës lescht Entdeckung bestätegt d'Prévalenz vu schnelle Radioausbréch am Kosmos an ënnersträicht hir potenziell Bedeitung fir d'Struktur vum Universum ze studéieren. Wéi och ëmmer, d'Team erkennt datt déi aktuell Generatioun vun Teleskopen hir Grenzen erreechen kann fir méi wäit Bursts z'entdecken. Zukünfteg, méi mächteg Apparater wäerte gebraucht ginn fir d'Geheimnisser vun dëse kosmesche Phänomener z'entdecken.

