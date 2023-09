By

Wëssenschaftler hunn eng nei Method fir Moundnavigatioun entwéckelt, déi d'Fibonacci Spiral benotzt fir déi optimal Parameteren fir e GPS-ähnleche System um Mound ze berechnen. Déi innovativ Approche hëlleft d'Navigatioun vum Moundfahrzeug ze moderniséieren, bitt méi genee Kartéierung baséiert op der eenzegaarteger ellipsoidaler Form vum Mound.

D'Kamilla Cziráki, e Geophysikstudent vun der Eötvös Loránd Universitéit, huet mam Professer Gábor Timár zesummegeschafft fir d'Methodologie vum Mathematiker Fibonacci ëmzesetzen fir de GPS System vun der Äerd fir de Mound unzepassen. Hir Erkenntnisser goufen an der Zäitschrëft Acta Geodaetica et Geophysica publizéiert.

Wéi d'Mënschheet sech virbereet fir op de Mound zréckzekommen, gëtt et e Fokus op Methoden fir Moundnavigatioun ze fannen. Et ass méiglech datt zukünfteg Moundfahrzeuge vun engem Satellitennavigatiounssystem ähnlech wéi GPS op der Äerd assistéiert ginn. Déi aktuell GPS Systemer berücksichtegen awer net d'Form vun eisem Planéit, mee benotzen amplaz eng Rotatiounellipsoid, déi am Beschten op d'Geoid passt.

Fir GPS Software Léisungen op de Mound z'applizéieren, musse spezifesch Parameter definéiert ginn. D'Form vun der Ellipsoid, déi am Beschten un d'Mounduewerfläch passt, an d'Hallefgrouss- an Hallef-Klengachse si wichteg Faktoren. D'Form vum Mound ass net perfekt kugelfërmeg, awer kann als eng rotéierend Ellipsoid ugesi ginn.

An hirer Etude hunn d'Cziráki an den Timár d'Parameter vum rotéierende Ellipsoid berechent, déi am beschte bei der theoretesch Form vum Mound passen, mat Hëllef vun enger Datebank mam Moundselenoid. Si hunn d'Fibonacci Sphär benotzt fir Probepunkte op der Mounduewerfläch ze arrangéieren, a lues a lues d'Zuel vun de Probepunkte erhéicht fir d'Parameterwäerter ze stabiliséieren.

D'Fibonacci-Spiral, eng Method, déi vum Mathematiker Leonardo Fibonacci etabléiert ass, gouf gewielt, well se mat einfache Code ëmgesat ka ginn a genee Resultater liwwert. Dës Method gouf och op d'Äerd applizéiert, a rekonstruéiert eng gutt Approximatioun vum WGS84 Ellipsoid, dee vum GPS benotzt gëtt.

Dës nei Approche fir Moundnavigatioun hält Verspriechen fir zukünfteg Moundfuerschungsmissiounen, déi méi präzis Kartéierung baséiert op der eenzegaarteger Form vum Mound. Et representéiert e wesentleche Schrëtt fir d'Moderniséierung vu Moundfahrzeug Navigatiounssystemer an d'Verbesserung vun eisem Verständnis vun der Mounduewerfläch.

Referenz: "Parameteren vum bescht passend Moundellipsoid baséiert op dem GRAILs Selenoidmodell" vum Kamilla Cziráki a Gábor Timár, 27. Juni 2023, Acta Geodaetica et Geophysica. DOI: 10.1007/s40328-023-00415-w