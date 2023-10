Astronomen entdecken mysteriéis Explosioun vu Radiowellen virun 8 Milliarde Joer

By

E rezente Bericht vum CNN.com weist datt d'Astronomen eng faszinéierend Entdeckung gemaach hunn - d'Detektioun vun engem mysteriéise Burst vu Radiowellen, déi iwwerraschend 8 Milliarde Joer gedauert huet fir d'Äerd z'erreechen. Dës séier Radio Bursts (FRBs) sinn net nëmmen onheemlech wäit, awer och bemierkenswäert energesch.

FRBs sinn intensiv Burst vu Radiowellen déi nëmme Millisekonnen daueren. Hir Origine bleiwen gréisstendeels onbekannt, awer et gëtt ugeholl datt se extragalaktesch transient Blëtz vu Radiowellen sinn. E puer FRBs goufe beobachtet datt se variéierend Dauer hunn, mat e puer weisen Ënnerbursts déi nëmme Mikrosekonnen daueren, während anerer fir e puer Sekonnen bestoe kënnen.

Déi lescht observéiert FRB, bekannt als FRB 20220610A, gouf zu engem komplexe Gaaschtgalaxissystem mat engem Routverschiebungswäert vun 1.016 ± 0.002 lokaliséiert. D'Quell vun dëse FRBs war laang en Thema vu Spekulatiounen an Theorien, mat e puer suggeréiert datt se d'Resultat vu Pulsaren kéinte sinn, déi mat Asteroiden a fernen Stäresystemer kollidéieren.

Astronomen hunn op Radioteleskope wéi den ASKAP-Array a Westaustralien vertraut fir dës elusiv kosmesch Bursts ze verfolgen an ze studéieren. Den ASKAP Array huet eng entscheedend Roll bei der Detektioun vum Juni 2022 FRB gespillt, d'Fuerscher gehollef hiren Hierkonft ze bestëmmen. Follow-up Observatioune mam Very Large Telescope vum Europäesche Südobservatoire hunn opgedeckt datt d'Quellgalaxis vum FRB méi al a méi wäit ewech ass wéi all aner virdru entdeckt FRB Quell, wahrscheinlech Deel vun enger fusionéierender Grupp vu Galaxien.

Fuerscher vun der University of Tokyo hunn interessant Parallelen tëscht FRBs an natierleche Phänomener wéi Äerdbiewen a Sonnefakel gezunn. Wärend FRBs bedeitend Differenzen vu Sonnefakel weisen, deelen se bemierkenswäert Ähnlechkeeten mat Äerdbiewen. Dës Entdeckung ënnerstëtzt d'Theorie datt FRBs duerch "Starquakes" verursaacht ginn, déi op der Uewerfläch vun Neutronestären optrieden. D'Verhalen vun der Matière mat héijer Dicht an Aspekter vun der Nuklearphysik ze verstoen kéint duerch weider Studie vu FRBs staark gehollef ginn.

D'Ursaach vu FRBs bleift e Geheimnis, obwuel et spekuléiert gouf datt e puer vun dëse Bursts en extraterrestreschen Hierkonft hunn. Déi herrschend Theorie seet awer drop hin, datt op d'mannst e puer FRBs vu Magnetare emittéiert ginn, déi Neutronestäre mat extrem staarke Magnéitfelder sinn.

Interessanterweis kéint d'Entdeckung vum 8 Milliarde Joer ale FRB potenziell hëllefen d'Geheimnis vun der fehlend Matière vum Universum ze léisen. Wëssenschaftler gleewen datt d'Halschent vun der Matière, déi haut am Universum sollt existéieren, effektiv fehlt. Dës "fehlend Matière" besteet aus Baryonen, déi gewéinlech Matière aus Protonen an Neutronen. Wéi FRBs iwwer grouss Distanzen reesen, gëtt hir Stralung duerch dës fehlend Matière verspreet. Duerch d'Messung vun den Distanzen op e puer FRBs kënnen d'Fuerscher d'Dicht vum Universum bestëmmen a potenziell seng fehlend baryonesch Matière lokaliséieren.

