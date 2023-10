NASA Iwwerwachung Kolossal Asteroid Approche Äerd

By

D'NASA iwwerwaacht no der Approche vun engem massiven Asteroid bekannt als 1998 HH49. Geschätzt d'Gréisst vun engem Gebai op 600 Féiss ass dësen Asteroid op d'Äerd fléien muer, 17. Oktober. Mat enger nooste Approche vu ronn 1.17 Millioune Kilometer huet d'NASA dësen Asteroid wéinst senger Gréisst als potenziell geféierlech klasséiert.

Zu der Apollo-Grupp vun Asteroiden gehéiert, déi äerdkreest a potenziell Gefore stellen, gouf 1998 HH49 fir d'éischt den 28. Abrëll 1998 observéiert. Hie wäert mat enger relativer Geschwindegkeet vun 53,233 Kilometer an der Stonn ënnerwee sinn. D'Apollo-Klass vun Asteroiden huet 2013 opmierksam gemaach, wéi de Chelyabinsk Meteor, deen zu dëser Grupp gehéiert, iwwer d'russesch Chelyabinsk Stad explodéiert ass, a verbreet Schued a Verletzungen verursaacht huet.

Fir de Risiko vum Impakt ze evaluéieren an d'Ëmlafbunn vun dësen no-Äerd Asteroiden besser ze verstoen, benotzt d'NASA e sophistikéierte System genannt Sentry II. Duerch präzis Observatioune vun der Positioun vun engem Asteroid um Himmel ze sammelen, ginn d'Donnéeën un de Minor Planet Center gemellt, deen dës Informatioun dann an den Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) fiddert. De CNEOS benotzt dës Donnéeën fir den Asteroid seng wahrscheinlechst Ëmlafbunn ëm d'Sonn festzeleeën.

Sentry II beschäftegt en eenzegaartegen Algorithmus fir potenziell Impakt Szenarie ze bewäerten a strategesch auswielt zoufälleg Punkte bannent der Onsécherheetsregioun fir niddereg Wahrscheinlechkeet Eventer z'identifizéieren. Dëst erlaabt d'NASA fir potenziell geféierlech Asteroiden ze iwwerwaachen an ze verfolgen an Alarmer auszeginn wann néideg.

Wéi Sonnestuerm an Asteroide weider Risiken fir eise Planéit stellen, liwweren d'NASA hir fläisseg Iwwerwaachung a fortgeschratt Systemer entscheedend Informatioun fir d'Äerd vu potenziellen Impakt ze schützen.

