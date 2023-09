5 Riesen Asteroiden, déi haut no der Äerd passéieren, NASA weist Distanz a Gréisst

No der NASA ginn erwaart fënnef massiv Asteroide haut bemierkenswäert no un der Äerd ze kommen. Déi nootste Approche gëtt vum Asteroid 2023 SP3 gemaach, deen onbequem no soll kommen. Dësen Hausgréissten Asteroid, mat enger Breet vu 59 Fouss, wäert an enger Distanz vun nëmmen 0.328 Millioune Kilometer vun der Äerd kommen.

Den Asteroid 2023 SP3 gehéiert zu der Apollo-Grupp a gouf fir d'éischt den 13. September observéiert. D'Tatsaach, datt e sou no un eisem Planéit kënnt, ass zimlech schockéiert.

Och wann et alarméierend ass iwwer sou enk Begeeschterungen ze héieren, ass et wichteg d'Terminologie ze verstoen déi benotzt gëtt wann Dir iwwer Asteroiden diskutéiert. D'Apollo-Grupp bezitt sech op eng Grupp vun Asteroiden, déi Bunnen hunn, déi d'Äerdbunn iwwerschreiden. Dës Asteroide ginn nom éischten Asteroid vun dëser Grupp genannt, deen entdeckt gouf, deen den Apollo genannt gouf.

Et ass derwäert ze notéieren datt obwuel dës Asteroide no bei der Äerd kommen, et keng imminent Gefor vun enger Kollisioun ass. D'NASA verfollegt a kontrolléiert regelméisseg Asteroiden fir d'Sécherheet vun eisem Planéit ze garantéieren. Tatsächlech bidden enk Begeeschterungen wéi dës wäertvoll Méiglechkeete fir Wëssenschaftler ze studéieren a méi iwwer dës Himmelsobjekter ze léieren.

D'Informatioun vun der NASA iwwer d'Gréisst, d'Geschwindegkeet an d'Distanz vun dësen Asteroide gëtt eis en Abléck an d'Gréisst an d'Komplexitéit vun eisem Universum. Et déngt als Erënnerung un d'Wichtegkeet vun der lafender Fuerschung an Exploratioun am Beräich vun der Astronomie.

