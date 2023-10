Fënnef Asteroide fir d'Äerd op enk Distanzen ze passéieren: Geschwindegkeet, Gréisst a méi

D'NASA huet viru kuerzem opgedeckt datt fënnef Asteroide hir noosten Approche zu der Äerd maachen a geschwënn de Planéit passéieren. D'Geschwindegkeet, d'Gréisst, d'Distanz an aner Detailer vun dësen Asteroide si ganz interessant.

Ee vun den Asteroiden, den Asteroid 2023 TK15 genannt, soll haut, den 20. Oktober, d'Äerd passéieren. Wat et nach méi bemierkenswäert mécht, ass, datt e bei senger Approche méi no un eisem Planéit kënnt wéi de Mound selwer. D'Distanz tëscht dem Asteroid 2023 TK15 an der Äerd wäert nëmmen 380,000 Kilometer sinn. Dëse Raumfaart reest mat enger iwwerraschender Geschwindegkeet vu bal 79,022 Kilometer pro Stonn an huet eng Breet vu ronn 75 Fouss.

En aneren Asteroid op der Lëscht ass den Asteroid 2020 UR, dee relativ méi kleng ass mat enger Breet vu just 29 Fouss. Et soll och d'Äerd den 20. Oktober passéieren, a seng Ëmlafbunn wäert et esou no wéi 2.2 Millioune Kilometer un d'Uewerfläch vun eisem Planéit bréngen. D'NASA huet festgestallt, datt dësen Asteroid mat enger Geschwindegkeet vu ronn 46,490 Kilometer pro Stonn bewegt.

Obwuel dës no Approche alarméierend kléngen, ass et wichteg ze notéieren datt keng vun dësen Asteroiden eng Bedrohung fir d'Äerd duerstellt. Si wäerten einfach laanschtgoen an hir Rees duerch de Weltraum weiderféieren. D'Studie an d'Observatioun vun esou Himmelsobjekter liwwert wäertvoll Informatioun iwwer eise Sonnesystem a seng Dynamik.

D'Offenbarunge vun der NASA iwwer dës fënnef Asteroide markéieren déi lafend Efforten fir no-Äerd Objeten ze verfolgen an ze iwwerwaachen. Duerch weider Fuerschung an Observatioun kënnen d'Wëssenschaftler eist Verständnis vum Kosmos verbesseren a potenziell Strategien entwéckelen fir eise Planéit virun all zukünfteg Bedrohungen ze schützen.

Quellen: NASA