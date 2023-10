D'NASA verfolgt den Asteroid 2023 TC7 op d'Äerd

By

D'NASA iwwerwaacht a studéiert kontinuéierlech Asteroiden déi no der Äerd kommen fir d'Sécherheet vun eisem Planéit ze garantéieren. Mat enger Kombinatioun vu Weltraumteleskopen a Buedemobservatoiren, dorënner dem Hubble Weltraumteleskop, huet d'NASA iwwer 1.2 Millioune bekannt Asteroiden identifizéiert. Och wann et keng direkt Gefore vun Asteroide gëtt, ass et wichteg se ze verfolgen fir potenziell Katastrophen ze vermeiden.

Een Asteroid, dee viru kuerzem vun der NASA entdeckt gouf, ass den 2023 TC7. Dësen Asteroid ass ongeféier 48 Fouss breet, ongeféier d'Gréisst vun engem typesche Haus. Et gëtt erwaart eng enk Begeeschterung mat der Äerd de 15. Oktober 2023 ze hunn, op enger Distanz vu 666,000 Kilometer. Reesend mat enger erstaunlecher Geschwindegkeet vun 24,510 Kilometer an der Stonn, gehéiert 2023 TC7 zu der Aten Famill vun Asteroiden, déi bekannt sinn dynamesch Bunnen ze hunn, déi se no bei der Äerd bréngen.

Och wann dësen Asteroid fir d'éischt den 11. Oktober 2023 observéiert gouf, a seng lescht Siicht de 14. Oktober, gëtt en wéinst senger klenger Gréisst net als Gefor fir eise Planéit ugesinn. No der NASA ginn nëmmen Asteroide méi grouss wéi 492 Fouss als potenziell geféierlech ugesinn.

D'Aten-Asteroiden, zu deenen den 2023 TC7 gehéiert, sinn eng Grupp vun Himmelskierper mat Bunnen, déi sech mam Äerdwee schneiden. Si sinn kollektiv als Äerdkreuzend Asteroide bekannt a goufe fir d'éischt am Joer 1976 vum Astronom Eleanor Helin um Palomar Observatoire entdeckt.

Déi fläisseg Efforte vun der NASA an anere Raumfaartagenturen fir Asteroiden ze verfolgen an ze studéieren spillen eng entscheedend Roll fir eise Planéit ze schützen. Wärend kleng Asteroide vläicht keng bedeitend Bedrohung stellen, ass weider Iwwerwaachung noutwendeg fir d'Äerd vu potenziellen Gefore ze schützen.

