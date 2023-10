Antike Superdeep Diamonds werfen Liicht op Superkontinent Formatioun

Eng international Team vun Experten huet antike superdeep Diamanten aus Minen a Brasilien a Westafrika analyséiert, fir nei Liicht op d'Bildung, d'Stabiliséierung an d'Bewegung vu Superkontinenter ze werfen. Dës Diamanten, déi virun tëscht 650 a 450 Millioune Joer ënner dem Superkontinent Gondwana geformt sinn, bidden wäertvoll Abléck an d'Evolutioun vun de Kontinenter während de fréie Stadien vum komplexe Liewen op der Äerd.

Diamanten, déi viru Millioune bis Milliarde Joer geformt sinn, kënnen Informatioun iwwer d'Äerdmantel liwweren. Si sinn ee vun de wéinege Mineralstoffer, déi d'antike Zyklen vun der Schafung an der Zerstéierung vun Superkontinenter iwwerliewe kënnen. D'Analyse vun dësen superdeep Diamanten huet virdru onbekannt geologesch Prozesser opgedeckt an hir Roll am Wuesstum vun Superkontinenter wéi Gondwana.

D'Team vun Experten, gefouert vum Dr Suzette Timmerman vun der Universitéit Bern an der Schwäiz, datéiert d'Diamanten, déi sech déif ënner Gondwana geformt hunn. Si hunn entdeckt datt d'Diamanten entstane sinn wéi de Superkontinent de Südpol virun tëscht 650 a 450 Millioune Joer ofgedeckt huet. D'Hostfielsen un d'Diamanten goufe während der Diamantbildung buoyant, transportéiert subdukt Mantelmaterial an d'Diamanten, effektiv zum Wuesstum vum Superkontinent vun ënnen bäidroen.

Viru ronn 120 Millioune Joer huet de Gondwana ugefaang auserneen ze briechen, wat zu der Bildung vun haitegen Ozeanen wéi den Atlantik gefouert huet. D'Diamanten, déi gefaangen Inklusioune vum Gaaschtsteen droen, goufen op d'Äerduewerfläch während gewaltsam Vulkanausbréch virun ongeféier 90 Millioune Joer bruecht. Dës Ausbréch sinn op de kontinentale Fragmenter vu Brasilien a Westafrika geschitt, déi eemol Deel vu Gondwana waren.

D'Studie vun dësen superdeep Diamanten huet Abléck an d'Bildung an d'Stabiliséierung vu Kontinenter geliwwert, schlussendlech zu der fréi Evolutioun vum Liewen op der Äerd bäigedroen. Déi komplex Geschicht vun dësen Diamanten weist datt se vertikal an horizontal an der Äerd gereest sinn, an d'Bildung an d'Evolutioun vum Superkontinent verfollegen. Dës Fuerschung beliicht déi integral Roll vun Diamanten am Verständnis vum Wuesstum a Bewegung vu Kontinenter.

Experimenter an Analysen vun Diamantinclusiounen lafen op der Universitéit vum Witwatersrand a Südafrika, wou en neien Isotoplabo a Methodologien entwéckelt ginn. D'Fuerschung zielt eist Verständnis ze verbesseren wéi d'Kontinenter sech entwéckelen a sech beweegen, souwéi hir Bedeitung fir d'Entwécklung an d'Nohaltegkeet vum Liewen op der Äerd.

