D'NASA dréckt d'Grenze vum 3D Dréckerei mat RAMFIRE Rakéitendüse

An enger banebriechend Erreeche hunn d'NASA Ingenieuren, an Zesummenaarbecht mam Elementum 3D, erfollegräich en 3D gedréckte Rakéitemotordüse aus Aluminium getest. Dëse Fortschrëtt signaliséiert e bedeitende Meilesteen an der NASA hir lafend Efforten fir additiv Fabrikatiounstechnologien fir Weltraumfuerschung ze profitéieren.

Traditionell ass Aluminium net wäit an der Rakéit benotzt ginn wéinst senger gerénger Hëtzttoleranz, wat zu Rëss ënner den extremen Temperaturen vu Rakéitemotorexplosioune féieren kann. Wéi och ëmmer, ënner der NASA Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) Initiativ, gouf eng Léisung entwéckelt fir dës Erausfuerderung unzegoen, wat den Aluminium erlaabt seng positiv Qualitéiten ze weisen.

D'Schlësselinnovatioun läit am Design vun de Rakéitdüsen selwer, mat internen Kanäl, déi effektiv d'Hëtzt redirectéieren an d'Metall aus Schmelzen verhënneren. Andeems Dir Laserpulver geriichtte Energieablagerung (LP-DED) 3D Drock benotzt, kann d'RAMFIRE Düse als eenzegt Stéck produzéiert ginn, wat d'Bedierfnes fir Dausende vu separaten Komponenten eliminéiert, déi mat traditionelle Fabrikatiounsmethoden erfuerderlech sinn.

De Paul Gradl, Haaptenquêteur vun der RAMFIRE Initiativ am NASA Marshall Space Flight Center, huet säin Optimismus iwwer d'Resultat an d'Zesummenaarbecht ausgedréckt fir d'Rakéitdüse z'entwéckelen an ze drécken. Hien huet d'Bäiträg vun Industriepartnerschaften ervirgehuewen, a seet: "Mir hunn d'Schrëtt reduzéiert, déi am Fabrikatiounsprozess involvéiert sinn, wat eis erlaabt grouss-Skala Motorkomponenten als eenzeg Bau an e puer Deeg ze maachen."

Den erfollegräichen Test vun den 3D gedréckte Düsen ënner extremer Hëtzt an Drock Simulatioune mécht nei Méiglechkeete fir Weltraumfuerschung op. Déi liicht Natur vum Aluminiummaterial erlaabt méi grouss Notzlaascht an de Weltraum ze schécken, wat d'Transportfäegkeeten vun den NASA Rakéiten revolutionéiert.

Ausgesinn, plangt d'NASA seng Applikatioun vun der additiv Fabrikatioun op aner Projete mat Aluminium auszebauen, dorënner d'Produktioun vu Satellittedeeler. D'Organisatioun zielt och eng verstäerkte Zesummenaarbecht mat zousätzlech additiv Fabrikatiounsfirmen, Akteuren a Fuerschungsorganer ze förderen.

D'RAMFIRE Rakéite-Düse stellt net nëmmen e Spillwechsel fir d'NASA duer, awer mécht och de Wee fir erweidert Exploratioun vun der Äerdëmlafbunn, de Mound, de Mars an doriwwer eraus.

FAQ

1. Wat ass RAMFIRE?

RAMFIRE steet fir Reactive Additive Manufacturing fir déi véiert industriell Revolutioun. Et ass eng Initiativ vun der NASA zielt fir additiv Fabrikatiounstechnologien fir Weltraumfuerschung ze profitéieren.

2. Wéi ënnerscheet sech d'RAMFIRE Rakéite-Düse vun der traditioneller Rakéitdüsen?

D'RAMFIRE Rakéite-Düse huet intern Kanäl, déi d'Hëtzt ëmgeleet a verhënneren datt d'Aluminiummaterial ënner extremen Temperaturen schmëlzt. Traditionell Rakéitendüsen aus Aluminium sinn ufälleg fir ze knacken wéinst hirer gerénger Hëtzttoleranz.

3. Wéi gëtt de RAMFIRE Düse hiergestallt?

D'RAMFIRE Düse gëtt produzéiert mat Hëllef vu Laserpulver geriichtener Energieablagerung (LP-DED) 3D Dréckerei. Dëst erlaabt d'Düse als eenzegt Stéck ze konstruéieren, eliminéiert d'Notzung fir Dausende vu separaten Komponenten ze montéieren.

4. Wat sinn d'Virdeeler vun engem benotzen 3D gedréckt RAMFIRE nozzle?

De liichte Aluminiummaterial, deen an der RAMFIRE Düse benotzt gëtt, erlaabt méi grouss Notzlaascht an de Weltraum ze schécken. Dës Reduktioun vum Gewiicht bitt bedeitend Virdeeler wat d'Rakéiteffizienz ugeet an erweidert Fäegkeeten fir Weltraumfuerschung.