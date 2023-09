Veterinärfuerscher benotzen 3D Organoiden fir Canine Lung Cancer ze studéieren

Veterinär Fuerscher hunn 3D Organoiden benotzt, déi dreidimensional organähnlech Strukturen aus Stammzellen a Tissueproben ugebaut sinn, fir d'biologesch Prozesser vu Lungenkrebs bei Hënn z'ënnersichen. Lungenkrebs ass vill méi rar bei Hënn am Verglach zum Mënsch, awer et ass dacks méi déidlech bei Hënn. Organoiden, déi am Labo ugebaut ginn, bidden eng méi genee Representatioun vu komplexe biologesche Prozesser am Verglach mat traditionelle 2D Zellkulturen.

An enger Etude publizéiert an der Zäitschrëft Biomedicine & Pharmacotherapie, Fuerscher beschriwwen hir Techniken an Erkenntnisser am Zesummenhang mat Hënn Lungenkrebs. Lungenkrebs bei Hënn, bekannt als Hënn primär Lungenkrebs, huet dacks eng schlecht Prognose well et dacks an enger fortgeschratter Stadium entdeckt gëtt, a limitéiert Behandlungsoptiounen hannerloossen. D'Standard Approche ass chirurgesch Entfernung vu Lungegewebe, awer dëst ass vläicht net kurativ fir fortgeschratt Fäll.

Déi median Iwwerliewenszäit fir Hënn, déi d'Lungelobectomie maachen, zesumme mat der Chemotherapie, ass tëscht 160 an 450 Deeg. Wéi och ëmmer, fir Hënn mat extensiv Kriibswachstum reichen hir Iwwerliewenszäite vu just 60 bis 180 Deeg. Am Géigesaz zu der mënschlecher Medizin sinn geziilte Therapien an der Veterinärpraxis kaum, wat wéineg Méiglechkeete fir d'Behandlung hannerloosst.

D'Etude zielt fir 3D Organoid Kulturen ze benotzen, déi d'Liewensgewebe Dynamik besser mimikéieren, fir nei therapeutesch Weeër fir Hënn Lungenkrebs z'entdecken. Fuerscher hunn Organoiden aus Tumorproben a gesonde Lungegewebe vun Hënn mat Lungenkrebs erstallt. D'Hënn primär Lungenkrebsorganoiden (cPLCO) an Hënn normal Lungenorganoiden (cNLO) konnten d'Tissuearchitektur a molekulare Profiler vun den originelle Tumorgewebe replizéieren.

D'Fuerscher hunn erausfonnt datt verschidde Stämme vu Canine Lungenkrebs eng variéiert Sensibilitéit fir Anti-Kriibs Medikamenter weisen, Méiglechkeete fir personaliséiert Behandlungsmethoden ze presentéieren. Si identifizéiert och eng Korrelatioun tëscht der Viabilitéit vun organoid Zellen an den Ausdrock Niveauen vun spezifesch Zil Molekülle involvéiert an Zell Signalisatioun a Wuesstem. Dëst kéint potenziell zu geziilten Therapien an Zukunft féieren.

Sequenzéierung vun RNA huet opgedeckt datt de kriibserreegend Organoid eng Erhéijung vum Ausdrock vun Genen mat Tumorproliferatioun an anere Cancers assoziéiert huet. Zousätzlech huet d'Organoid d'Beräicherung am Mitogen-Aktivéierten Protein Kinase (MEK) Signalwee gewisen, wat eng entscheedend Roll bei der Zellverbreedung, der Differenzéierung an der Iwwerliewe spillt. D'Fuerscher hunn e MEK-Inhibitor genannt Trametinib getest a fonnt datt et d'Viabilitéit vum kriibserreegende Organoid wesentlech reduzéiert an den Tumorwachstum hemmt.

D'Schafung vun Hënn Lungenkrebs Organoiden bitt e mächtegt Tool fir d'Krankheet an eemolegen Detail ze studéieren. Dës Fuerschung huet d'Potenzial fir méi effektiv Behandlungen fir eis véierbeen Frënn ze féieren.

Quellen:

– Biomedizin & Pharmakotherapie (DOI: 10.1016/j.biopha.2023.115079)