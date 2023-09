The Artist's Touch: Nei entdeckt Detailer an antike egypteschen Funerary Paintings

Fuerscher vun der CNRS, der Sorbonne Universitéit, an der Université Grenoble Alpes hunn verstoppt Detailer an antike ägyptesche Begriefnesmolereien opgedeckt, déi d'kënschtleresch Techniken a Praktiken vun der Zäit beliicht. An Zesummenaarbecht mam egypteschen Ministère vun Antiquitéiten an der Universitéit vu Liège, huet d'Team portable Tools benotzt fir net-destruktiv in situ chemesch Analyse an Imaging, onsichtbar Ännerungen ze weisen, déi während der Produktioun vun de Konschtwierker gemaach goufen.

D'Biller a Fro, daten zréck op ongeféier 1,400 an 1,200 BCE, goufen an de Griewer vun Nakhtamon a Menna zu Luxor fonnt. Duerch hir Analyse hunn d'Fuerscher entdeckt datt verschidden Elementer vun de Biller verännert oder beréiert goufen, obwuel se mat bloussem A net erkennbar sinn. Zum Beispill, d'Kappkleed, d'Kette an de Zepter am Portrait vum Ramses II hate bedeitend Revisiounen. Ähnlech huet en Aarm an enger Szen vun der Verehrung am Menna säi Graf Verännerungen a Positioun a Faarf gemaach.

Dës Entdeckungen fuerderen d'Perceptioun eraus datt antik egyptesch Konscht héich formell a steif war. D'Fuerscher proposéieren datt dës Ännerungen entweder op Ufro vun de Kommissären gemaach goufen oder als Resultat vun de Kënschtler hir Entwécklungsvisiounen. D'Benotzung vu portablen Tools, dorënner chemesch Analyse, 3D digital Rekonstruktiounen, Photogrammetrie a Makrophotographie, huet d'Team erlaabt d'Original Nuancen vun de Biller ze restauréieren an e méi dynamescht Verständnis vun dëse Meeschterstécker ze presentéieren.

Dës Etude markéiert nëmmen den Ufank vun de Fuerscher Ermëttlungen an antike egypteschen Konscht. Hir zukünfteg Zil ass aner Biller ze analyséieren op der Sich no weidere Beweiser fir d'Handwierk an d'kënschtleresch Identitéite vun antike egypteschen Zeechner-Schrëftsteller.

D'Resultater vun dësem Fuerschungsprojet goufen an der Zäitschrëft PLOS ONE publizéiert.

Referenz:

"Hidden Mysteries in ancient Egyptian paintings from the theban Necropolis observed by in-situ XRF mapping" vum Philippe Martinez, Matthias Alfeld, Catherine Defeyt, Hishaam Elleithy, Helen Glanville, Melinda Hartwig, François-Philippe Hocquet, Maguy Jaber, Pauline Martinetto, David Strivay, a Philippe Walter, 12. Juli 2023, PLOS ONE.

DOI: 10.1371 / journal.pone.0287647