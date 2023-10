STS-58: Dirigent Life Sciences Fuerschung am Weltraum

Den 18. Oktober 1993 huet d'Raumschëff Columbia d'Missioun STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2) gestart. Dës Missioun huet als Zil d'Versteesdemech vun der physiologescher Adaptatioun un de Raumfluch duerch eng Serie vu modernste Experimenter ze förderen. Déi siwe Member Crew vun STS-58 bestoung vum Kommandant John E. Blaha, Pilot Richard A. Searfoss, Notzlaaschtkommandant Dr. M. Rhea Seddon, Missiounsspezialisten William S. McArthur, Dr. David A. Wolf, Shannon M. Lucid , an Payload Spezialist Dr Martin J. Fettman.

D'Haaptziel vun der Missioun war d'Herz-Kreislauf-, Pulmonal-, Reguléierungs-, Neurovestibulär- a Muskuloskeletalsystemer ze studéieren fir Abléck an d'physiologesch Äntwerten op Raumfaart ze kréien. Am Laf vu 14 Deeg huet d'Crew 14 Experimenter gemaach, wouvun aacht d'Astronauten als Testpersounen involvéiert hunn an déi aner sechs Labo Ratten.

Fir d'wëssenschaftlech Retour fir d'Haaptenquêteuren ze optimiséieren, gouf déi ursprénglech Spacelab-4 Missioun, déi iwwerabonnéiert gouf, an zwou Missiounen opgedeelt. Dës STS-58 Missioun, als zweeten Deel, gouf SLS-2 genannt. Déi viregt SLS-1 Missioun war am Juni 1991 stattfonnt an huet néng Experimenter vun enger siwe Member Crew involvéiert.

Space Shuttle Columbia ass vum Kennedy Space Center a Florida opgehuewen, fir de 15. Start vu senger Liewensdauer duerchzeféieren. D'Crew huet am Spacelab Modul geschafft, deen am Notzlaaschtraum vun der Navette montéiert war. Dëse Modul gouf vun der European Space Agency (ESA) entwéckelt a gouf och a fréiere Missiounen benotzt.

D'Experimenter op STS-58 erfuerdert d'Crewmembere fir extensiv Daten ze sammelen an ze analyséieren, souwuel virun a während der Missioun. Zum Beispill, Lucid a Fettman haten Katheter duerch hir Aarm Venen an hir Häerzer threaded fir direkt den Effekt vun Gewiichtlosegkeet op zentrale venösen Drock ze moossen. D'Crew huet och sensoresch Motoradaptatioun studéiert, mat enger rotéierender Kuppel mat faarwege Punkten an engem rotéierende Stull benotzt fir Astronauten hir Perceptioun a Reflexer an der Gewiichtlosegkeet ze moossen.

Zousätzlech zu de wëssenschaftleche Experimenter huet d'Crew an aner Aktivitéiten engagéiert, wéi zum Beispill um Extended Duration Orbiter Medical Program deelzehuelen a mat Leit um Terrain duerch de Shuttle Amateur Radio Experiment ze kommunizéieren. Si hunn och d'Geleeënheet genotzt fir méi wéi 4,000 Fotoe vun der Äerd ënner ze maachen.

Insgesamt war d'STS-58 Missioun e bedeitende Meilesteen an der Liewenswëssenschaftlech Fuerschung am Weltraum. Et huet wäertvoll Abléck an der physiologescher Adaptatioun un de Raumfaart geliwwert an huet de Wee fir zukünfteg Missiounen an Experimenter an dësem Beräich geplatzt.

Quellen:

- NASA

- Europäesch Weltraumagence