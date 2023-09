Nei entdeckte Fossil Enthüllt de gréisste prehistoresche Carnivore vu Südamerika

An enger rezenter Etude publizéiert am Zoological Journal vun der Linnean Society, eng Equipe vun international Fuerscher hunn eng bemierkenswäert Entdeckung am ländleche Raum vu São Gabriel, Süde Brasilien gemaach. Si hunn d'fossil Iwwerreschter vun enger 265 Millioune Joer aler Spezies genannt Pampaphoneus biccai entdeckt, déi de gréissten an ängschtlechste Raubdéier vu senger Zäit virum Opstig vun Dinosaurier war.

De Fossil ass aussergewéinlech gutt preservéiert, dorënner e komplette Schädel a verschidde Skelett Schanken. Pampaphoneus gehéiert zu enger Grupp vu fréien Therapien bekannt als Dinocephalianer, déi mëttel- bis grouss Déieren mat enger Mëschung vu fleesch- an herbivoren Arten waren. Dës Kreaturen haten décke kraniale Schanken, dohier hiren Numm, deen op Griichesch als "schreckleche Kapp" ​​iwwersetzt. Wärend se haaptsächlech a Südafrika a Russland fonnt goufen, ass Pampaphoneus biccai déi eenzeg bekannt Aart vu senger Aart a Brasilien.

Déi fossil Entdeckung vum Pampaphoneus liwwert wäertvoll Abléck an déi terrestresch Ökosystemer, déi just virum gréisste Massenausstierwen an der Äerdgeschicht existéiert hunn. D'Fuerscher gleewen datt dës formidabel Kreatur mat senge schaarfen Hënnzänn a staarke Biss eng ähnlech ökologesch Roll gespillt huet wéi modern grouss Kazen. Et war fäeg kleng bis mëttelgrouss Réi z'erfaassen an opzehalen, mat Beweiser déi suggeréieren datt et souguer Schanken ka kauen, ähnlech wéi d'Behuele vun de modernen Hyenen.

Dat neit Exemplar ass den zweete Pampaphoneus Schädel deen jeemools a Südamerika fonnt gouf, an et ass méi grouss wéi dat éischt, bitt onendlech Wëssen iwwer seng Morphologie. Tatsächlech gëtt et Beweiser fir d'Existenz vun nach méi groussen Individuen ze suggeréieren, well och e Fragment vun engem Kieferknochen, deen zu engem potenziell drëtten Pampaphoneus Individuum gehéiert, entdeckt gouf.

Fuerscher schätzen datt déi gréisste Pampaphoneus Individuen bis zu dräi Meter laang gemooss hätten a ronn 400 kg gewien hunn. Dëse prähistoreschen Karnivore huet säi Liewensraum mat aneren Déieren gedeelt, wéi zum Beispill de klenge Dicynodont Rastodon an de riesegen Amphibien Konzhukovia, fir en Abléck an de paleontologesche Potenzial vun der Pampa Regioun ze bidden.

De fossille Rekord vum Pampaphoneus biccai erweidert eist Verständnis vun der Diversitéit an der Bedeitung vum prehistoresche Liewen a Südamerika, a léisst d'Liicht op eng antik Welt, déi Millioune vu Joer virun der Herrschaft vun Dinosaurier existéiert.

