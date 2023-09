5 Asteroiden op d'Äerd kommen: Gréisst, Geschwindegkeet an Distanz Detailer opgedeckt

D'NASA huet fënnef Asteroiden identifizéiert, déi de Moment op d'Äerd fléien a wäerten an den nächsten Deeg no Approche maachen. Dës Asteroide variéieren a Gréisst a Geschwindegkeet, mat ee vun hinnen ass bal sou grouss wéi e Gebai. Hei sinn d'Schlësseldetailer iwwer all eenzel vun dëse Raumfielsen.

Asteroid 2023 SN1: Dësen Asteroid, mat enger Breet vu 15 Féiss, ass den Ament a Richtung Äerd ënnerwee a wäert den 20. September ganz no laanscht kommen. Hie reest mat enger Geschwindegkeet vun 58,306 Kilometer an der Stonn. Déi nootste Approche vun dësem Asteroid wäert nëmme 332,000 Kilometer sinn, wat nach méi no ass wéi d'Distanz zum Mound.

Asteroid 2023 RP9: Mat enger Breet vun ongeféier 90 Féiss geet den Asteroid 2023 RP9 och op d'Äerd a wäert den 20. September seng noosten Approche hunn. Hie beweegt sech mat enger bemierkenswäerter Geschwindegkeet vu 47,678 Kilometer an der Stonn a wäert d'Äerd ëm just 881,000 Kilometer verpassen.

Déi reschtlech dräi Asteroide sinn net individuell am Quellartikel beschriwwe ginn, awer si hu wahrscheinlech ähnlech Charakteristiken a punkto Gréisst, Geschwindegkeet an Noperschaft zu der Äerd.

Dës enk Approche vun Asteroiden déngen als Erënnerung un déi konstant Iwwerwaachung déi néideg ass fir Raumobjeten ze iwwerwaachen, déi eng Chance hunn an der Noperschaft mat eisem Planéit ze kommen. D'NASA an aner Raumfaartagenturen ronderëm d'Welt verfollegen kontinuéierlech Asteroiden an aner Himmelskierper fir fréizäiteg Detektioun a potenziell Mitigéierungsstrategien ze garantéieren wann néideg.

Et ass wichteg ze bemierken datt wärend dës Asteroide relativ no bei der Äerd kommen, et de Moment keng Ursaach fir Suerg ass well hir berechent Trajectoire keng bedeitend Bedrohung vu Kollisioun weisen. Dës Begéinunge bidden wäertvoll Méiglechkeete fir Wëssenschaftler dës Raumfielsen no no ze studéieren an eist Verständnis vun hirer Zesummesetzung a Verhalen ze verbesseren.

