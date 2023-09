D'Schéinheet vu Venus, dem Mound a Regulus am Moieshimmel

By

Haut de Moien goufen Himmelsgazer op eng iwwerraschend Affichage behandelt wéi d'Venus, de Moundkrees an de Stär Regulus sech um ëstlechen Himmel virum Sonnenopgang versammelt hunn. D'Venus an de Saturn sinn och op Oppositioun, dat heescht datt se um Himmel 180° ausernee sinn. Wéi och ëmmer, wärend d'Venus hell genuch ass fir duerch den Niwwel no beim Horizont ze blénken, ass dem Saturn seng Visibilitéit staark beaflosst.

D'Venus, d'Kinnigin vum Moieshimmel, blénkt hell ongeféier 30° iwwer dem Horizont, a strahlt all Stärekierper um Himmel aus. Et kann einfach fir Luuchten op engem Fliger verwiesselt ginn wéinst senger Brillanz. De Regulus, den hellste Stär am Leo, ass 2.4° uewe lénks vun der Venus. Haut de Moien war de Mound 16% beliicht an huet sech 5.9° uewe lénks vun der Venus erschéngt. Earthshine, d'Sonneliicht reflektéiert vun den Äerd Ozeanen, Wolleken a Land, huet d'Nuetsdeel vum Mound sanft beliicht.

Dës Versammlunge vu Venus, dem Mound a Regulus sinn zimlech heefeg an de kommende Joeren. Am Joer 2024 passen se an e Krees vun 2.6° Duerchmiesser um Owend Himmel. De 5. August vun deem Joer wäert d'Venus um drësseg Minutte nom Sonnenënnergang manner wéi 5° iwwer dem Horizont sinn.

Am Joer 2025, den 19. September, passen déi dräi Himmelskierper an e Krees vun nëmmen 1.3° Duerchmiesser, wat en atemberaubende Siicht erstellt. D'Joer drop, de 16. Juli, passen se an e 7.8° Krees, deen iwwer d'Gesiichtsfeld vun der Spektiv erausgeet.

Um Owend Himmel ass de Mars net ze gesinn, während de Saturn ongeféier eng Stonn nom Sonnenënnergang um Südosthimmel erschéngt. De Jupiter klëmmt ongeféier 68 Minutte no der Nuetsfall an ass ongeféier eng Stonn méi spéit am Ost-Nordost ze gesinn.

Et ass ëmmer e Genoss fir dës Himmelsversammlungen ze gesinn an un d'Schéinheet an d'Gréisst vun eisem Universum erënnert ze ginn.

(Quelle: Artikel Quell)