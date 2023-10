De leschte Véierelmound a brillant Venus am Himmel

5. November 2023 : De Last Quarter Mound ass virum Sonnenopgang ze gesinn, begleet vun der heller Präsenz vu Venus am Ost-Südosten. De Mound ass momentan hallef voll a kann am Oste gesi ginn, tëscht den däischter Stäre vum Stärebild Krebs. Am Laf vum Muergen klëmmt de Mound méi héich am Ost-Südosten.

D'Venus, bekannt als de Moiesstär, blénkt iwwer 30° iwwer dem Ost-Südëstlechen Horizont brillant. Si läit ongeféier 40° lénks ënnen vum Mound a beweegt sech no Osten virun de wäit ewech Stäre vum Stärebild Virgo. D'Venus läit just 0.7° iwwer Zavijava, och bekannt als Beta Virginis, a passéiert muer de Moien bannent 0.5° vum Stär. Fir Zavijava no beim Planéit ze lokaliséieren, gëtt e Binokular recommandéiert.

D'Beobachtung vun der Venus duerch en Teleskop weist seng Phasen op, mat der aktueller Phas gibbous, dat heescht datt se ongeféier 57% beliicht ass. Dës Phase gëtt als Moies gibbous Phase bezeechent. An den nächsten Deeg wäert d'Venus weider méi no un de Stär Spica plënneren, deen ongeféier 5° uewen am Osten, ëm 27° lénks ënnen vun der Venus fonnt gëtt. Déi zwee erreechen eng breet Konjunktioun an ongeféier enger Woch nom 22.

Um Owend Himmel sinn de Merkur an de Mars net ze gesinn. De Merkur wäert de 4. Dezember seng gréisste Verlängerung vun der Sonn erreechen, awer seng niddereg Positioun um Südwesten Himmel behënnert seng Visibilitéit an den Owesstonnen. De Mars, op der anerer Säit, geet de 17. November op eng superior Konjunktioun a wäert schlussendlech um Moieshimmel siichtbar ginn.

De Saturn kann awer nom Sonnenënnergang am Süd-Südosten gesi ginn, dee méi hell schéngt wéi déi meescht aner Stären um Himmel. Et huet viru kuerzem seng retrograde Bewegung ofgeschloss a beweegt sech no Osten, och wann et lues ass. De Saturn kann am selwechte binokulare Siichtfeld fonnt ginn wéi den Deneb Algedi, de Schwanz vum Capricornus, mat ongeféier 6.7° riets ënnen um Planéit. Et mécht sech lues a lues a Richtung Skat a Lambda Aquarii.

De Jupiter läit iwwer 10° iwwer dem ëstlechen Horizont a setzt sech virum Widder zréck, westlech vun enger imaginärer Linn vun Hamal op Menkar. No senger Oppositioun ass de Jupiter d'ganz Nuecht ze gesinn.

Quellen:

– US Naval Observatory's MICA Computerprogramm

- [Source Artikel]