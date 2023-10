Nei Abléck iwwer antikt réimescht Glas Entdeckt Potenzial fir Photonesch Kristalle

Wëssenschaftler hunn eng bemierkenswäert Entdeckung op e puer antike réimeschen archeologesche a Bauplazen gemaach. Fragmenter vun antike réimesche Glasfässer, déi zënter Jorhonnerte ënner der Äerd begruewe sinn, goufen fonnt fir en eenzegaartegt modernt technologescht Potenzial ze besëtzen. Dës Glasfragmenter, bekannt fir hir beandrockend iriséierend Faarwen, enthalen tatsächlech photonesch Kristalle, déi optesch Effekter produzéiere kënnen andeems se Liicht filteren a reflektéieren.

Photonesch Kristalle sinn Nanostrukture mat bestallten Arrangementer vun Atomer déi iriséierend Faarf kënne kreéieren. Si ginn a verschiddenen Déieren fonnt a goufen och kënschtlech fir eng breet Palette vun Uwendungen konstruéiert. Wéi och ëmmer, d'Präsenz vu photonesche Kristalle op antike réimesche Glasscheren war net eppes wat d'Fuerschungsteam ufanks virausgesot huet.

D'Entdeckung gouf vun den Ingenieursprofesser Fiorenzo Omenetto a Giulia Guidetti op der Tufts University Silklab gemaach. D'molekulare Struktur vun dëse klenge Glasscheren rearrangéiert iwwer Dausende vu Joer, wat zu der Bildung vu photonesche Kristalle resultéiert. Déi eenzegaarteg Atom- a Mineralstrukturen op de Glasscheren goufen duerch Belaaschtung vun Ëmweltbedéngungen generéiert wéi Verännerungen am pH a Variatiounen am Grondwaasser.

D'Fuerschungsteam huet häerzlech e besonnesch faszinéierende Glasshard "Wow Glas" genannt wéinst sengem glänzenden Erscheinungsbild. Dëse Schäiss gouf vun engem Site an der Géigend vun der moderner Aquileia, Italien, eng antik réimesch Stad erëmfonnt. Scannen Elektronenmikroskopie huet d'strukturell Zesummesetzung an d'Elementaranalyse vum Glas opgedeckt.

Déi gëllen gespigelt Patina op der Äussewelt vum Glas gëtt un d'Bildung vu Bragg-Stacken zougeschriwwen, déi Schichten aus Silika mat ofwiesselnd Dicht sinn. D'Team mengt datt dës Formatioun d'Resultat vu Korrosioun a Rekonstruktiounsprozesser ass, déi duerch Buedem, Mineralstoffer, Reewaasser an aner Faktoren gedriwwe ginn. D'Schichten aus kristallinem Material sinn onheemlech bestallt a besteet aus Honnerte vun alternéierend Silika- a Mineralschichten.

Dës Erkenntnisser opmaachen Méiglechkeeten fir de Wuesstum vun opteschen Materialien am Labo ze replizéieren an ze beschleunegen. Amplaz se ze fabrizéieren, kënnen d'Fuerscher fäeg sinn dës Materialien mat ähnlechen Prozesser ze wuessen, déi natierlech op antike réimesche Glasscheren optrieden.

Insgesamt werft dësen Duerchbroch nei Liicht op dat antikt réimescht Glas a säin ongenotzt technologescht Potenzial. D'Studie, "Photonesch Kristalle gebaut vun der Zäit am antike réimesche Glas", gouf am Proceedings vun der National Academy of Sciences publizéiert.

FAQ

Wat sinn photonesch Kristalle?

Photonesch Kristalle sinn Nanostrukturen déi bestallt Arrangementer vun Atomer hunn, wat zu eenzegaartegen opteschen Effekter resultéiert. Si kënne Liicht filteren a reflektéieren, a produzéieren iriséierend Faarf. Dës Kristalle ginn an der Natur a verschiddenen Déieren fonnt a goufen och kënschtlech fir eng breet Palette vun Uwendungen konstruéiert.

Wat ass d'Bedeitung vun de photonesche Kristalle, déi op antike Réimesche Glas fonnt goufen?

D'Entdeckung vu photonesche Kristalle op antike Réimesche Glasfragmenter gëtt Abléck an dat eenzegaartegt technologescht Potenzial vun dësen Artefakte. Et enthüllt déi natierlech Bildung vun opteschen Materialien iwwer Zäit, déi potenziell am Labo replizéiert a beschleunegt kënne ginn. Dëst mécht Méiglechkeeten op fir optesch Materialien ze wuessen anstatt nëmmen op Fabrikatiounsprozesser ze vertrauen.

Wéi goufen déi photonesch Kristalle op den antike Réimesche Glasscheren geformt?

D'Bildung vu photonesche Kristalle op de Glasscheren gëtt ugeholl datt et e Resultat vu Korrosioun a Rekonstruktiounsprozesser ass. Ännerungen an Ëmweltbedéngungen, wéi pH a Grondwaasservariatioune, zesumme mat der Präsenz vu Buedem a Mineralstoffer, hunn zu der Diffusioun an der zyklescher Korrosioun vum Silica am Glas bäigedroen. Déi resultéierend Schichten aus kristallinem Material sinn onheemlech bestallt a besteet aus alternéierend Silika- a Mineralschichten.