D'NASA verréid eng no Approche vum Asteroid 2023 UR1 haut

D'NASA Wëssenschaftler hunn Asteroide fläisseg verfollegt a studéiert, an hir Efforten hunn zu enger intressanter Entwécklung gefouert. Haut, den 21. Oktober 2023, soll en Asteroid bekannt als 2023 UR1 seng noosten Approche zur Äerd maachen. Den Asteroid, deen 120 Fouss am Duerchmiesser moosst, wäert an enger Distanz vu ronn 834,000 Kilometer op d'Äerd kommen. Och wann dëst a mënschleche Begrëffer wäit ausgesäit, am Räich vum Weltraum, gëtt et als relativ no Approche ugesinn.

Astronomen hunn den Asteroid 2023 UR1 fir d'éischt de 17. Oktober 2023 observéiert, just e puer Deeg viru seng noosten Approche. Déi lescht Observatioun gouf den 19. Oktober gemaach. Hie gehéiert zu der Apollo-Grupp vun Asteroiden, déi bekannt ass fir seng Äerdkreeslafbunnen. Et ass derwäert ze notéieren datt dësen Asteroid esou grouss ass wéi e Fliger.

Den NASA Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) huet d'Streck vum Asteroid iwwerwaacht an entscheedend Detailer iwwer seng Approche geliwwert. Den Asteroid zoomt laanscht d'Äerd mat enger bemierkenswäerter Geschwindegkeet vun 29,557 Kilometer pro Stonn.

Déi lafend Asteroid Tracking Efforten vun der NASA si wesentlech fir dës kosmesch Fielsen ze verstoen an potenziell Risiken ze reduzéieren. D'Raumfaartagentur benotzt eng Rei vu fortgeschrattene Teleskopen an Observatoiren, wéi NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1, an d'Catalina Sky Survey.

Nieft der Iwwerwaachung vun Asteroiden preparéiert d'NASA sech och op den éischten Asteroid vun der Lucy Raumschëff den 1. November. Dat éischt Zil vun der Raumschëff ass den Asteroid Dinkinesh, deen ënner enger hallwer Kilometer Breet moosst an an der Asteroidegurt tëscht Mars a Jupiter läit. D'Lucy Raumschëff ass op enger 12-Joer Missioun a plangt 10 Asteroiden ze besichen, dorënner trojanesche Asteroiden an der Jupiter Ëmlafbunn. Amplaz d'Asteroiden ëmkreest, wäert d'Lucy Flybys ausféieren fir wäertvoll Daten ze sammelen.

Dem NASA seng Engagement fir Asteroiden ze verfolgen, ze studéieren an z'erklären, gëtt weider wäertvoll Abléck an dës Himmelsobjekter an hëlleft der Sécherheet vun eisem Planéit ze garantéieren.

