Wëssenschaftler detektéieren High-Energy Gamma Strahlen aus Vela Pulsar, Erausfuerderung etabléiert Theorien

Wëssenschaftler, déi den HESS-Observatoire an Namibia benotzen, hunn eng banebrytend Entdeckung gemaach. Si hunn aussergewéinlech héichenergesch Gammastrahlen vum Vela-Pulsar, engem doudege Stär, entdeckt. Dës Gammastrahlen hunn Energieniveauen 200 Mol méi staark wéi all virdrun Observatioune vum Vela Pulsar, a fuerderen etabléiert Theorien iwwer pulséiert Gammastrahlen aus esou Stären. D'Resultater, publizéiert an der Zäitschrëft Nature Astronomy, hunn d'Fuerscher gefuerdert d'Mechanismen hannert dëse mächtege Emissiounen ze iwwerdenken.

Pulsare sinn Iwwerreschterstäre, déi aus Supernova Explosiounen entstoen. Si sinn kompakt, doudege Stäre mat engem Duerchmiesser vu ronn 20 Kilometer. Pulsare rotéieren extrem séier a besëtzen e staarkt Magnéitfeld. De Vela-Pulsar, deen am Stärebild Vela läit, ass besonnesch hell an der Radiosband a straalt kosmesch Gammastrahlen aus. Dës Gammastrahlen ginn ugeholl datt se duerch séier Elektronen an der Magnetosphär vum Pulsar produzéiert ginn, a Richtung seng Peripherie reesen an Energie a Form vu Stralungstrahlen fräiginn.

Déi rezent Observatioune vum HESS-Observatoire hunn awer en neie Stralungskomponent bei nach méi héijen Energien opgedeckt, bis zu zéng Tera-Elektronvolt. Dëst ass ongeféier 200 Mol méi energesch wéi all virdru festgestallte Stralung vum Vela Pulsar. D'Héichenergiekomponent erschéngt an de selwechte Phaseintervaller wéi d'Gammastrahlen, déi am Giga-Elektronvolt (GeV) Beräich observéiert ginn. Dëst fuerdert dat traditionellt Verständnis vu Pulsaren an d'Mechanismen hannert hiren Emissiounen.

D'Entdeckung mécht nei Méiglechkeeten op fir aner Pulsaren am Zénger vun Teraelektronvoltberäich ze observéieren. Et mécht de Wee fir e bessert Verständnis vun extremen Beschleunigungsprozesser an héich magnetiséierter astrophysikaleschen Objeten. Wéi och ëmmer, déi genee Erklärung fir déi observéiert héichenergesch Gammastralen bleift onsécher. Fuerscher proposéieren d'Beteiligung vu Prozesser wéi magnetescher Reconnection iwwer d'Magnéitosphär vum Pulsar. Méi Studien an Observatioune wäerten néideg sinn fir dëst Geheimnis z'entdecken.

Insgesamt fuerdert dës banebriechend Entdeckung etabléiert Wëssen a bitt wäertvoll Abléck an d'Natur vun de Pulsaren an d'Mechanismen hannert hiren Emissiounen.

