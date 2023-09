Dem Blue Origin säin neie Shepard Suborbital Gefier bleift iwwer e Joer gegrënnt

Blue Origin's New Shepard suborbital Gefier ass elo fir iwwer e Joer zënter sengem leschte Start am September 2022 gegrënnt. mat all seng Fuerschung Notzlaascht intakt. Eng Enquête duerchgefouert vum Blue Origin huet verroden datt d'Düse op der éischter Etapp BE-3PM-Motor en thermostrukturellen Ausfall leiden, wat zu enger Mëssverstäerkung vum Schub an der virzäiteger Ofschloss vun der Missioun féiert.

Am Mäerz huet Blue Origin Korrekturmoossnamen ugekënnegt, déi se implementéiert hunn, déi Designännerunge vun der Verbrennungskammer a Betribsparameter enthalen fir d'Düsebulk an d'Hotstreak-Temperaturproblemer unzegoen. D'Firma huet hir Erwaardungen ausgedréckt fir geschwënn op de Fluch zréckzekommen an de selwechte Set vu 36 Fuerschungsnotzlaascht nei ze lancéieren. Wéi och ëmmer, et ass 5.5 Méint zënter dem Update, an New Shepard huet nach net ofgeholl.

Wärend Blue Origin keng wesentlech Updates iwwer dem New Shepard säi Status oder eng Timeline fir säi Retour op de Fluch geliwwert huet, huet säi Chefkonkurrent, Virgin Galactic, véier Passagéiermissioune mat sengem VSS Unity Raumfliger während dëser Period erfollegräich gestart. Virgin Galactic huet elo aacht Crew Raummissiounen, zwee méi wéi Blue Origin. Och wa béid Firme zielen, Clienten eng kuerz Dauer Erfahrung vu Gewiichtlosegkeet an e Bléck op d'Äerd aus dem Weltall ze bidden, bleift VSS Unity fir eng däitlech méi laang Dauer vu 60 bis 90 Minutten an der Ëmlafbunn, am Verglach zum New Shepard seng 10 bis 12 Minutten.

Blue Origin bleift engagéiert fir déi technesch Problemer mat New Shepard ze léisen an sou séier wéi méiglech zréckzekommen. Déi méi laang Dauer vun de Virgin Galactic Flich kann hinnen e Konkurrenzvirdeel am suborbitale Weltraumtourismusmaart ginn fir déi, déi eng méi verlängert Erfahrung iwwer d'Grenze vun der Äerdatmosphär sichen.

Definitiounen:

- Suborbital Gefier: E Raumschëff entworf fir de Weltraum z'erreechen, awer net eng stabil Ëmlafbunn ëm d'Äerd z'erreechen.

- Wiederverwendbaren éischte Stuf Booster: Déi initial Stuf vun enger Rakéit déi de gréissten Deel vum Propulsioun beim Start ubitt a ka fir spéider Missiounen erëmgewielt a benotzt ginn.

- Anomalie: Eng Ofwäichung vum erwaarten oder normale Verhalen.

- BE-3PM Motor: De Motor deen op der éischter Etapp vum Blue Origin sengem New Shepard Gefier benotzt gëtt.

