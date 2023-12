NASA fir den indeschen Astronaut fir International Space Station Missioun ze trainéieren

NASA Administrator Bill Nelson huet e Mëttwoch ugekënnegt datt d'US Weltraumagence en indeschen Astronaut fir eng Rees an d'International Space Station (ISS) an nächster Zukunft wäert trainéieren. Dës Zesummenaarbecht tëscht Indien an den USA stäerkt hir wuessend Weltraumverbindunge weider, a mécht Méiglechkeete fir wëssenschaftlech Fuerschung a Wëssenaustausch op.

D'Indian Space Research Organisation (ISRO) an d'NASA hunn zesummen den NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) entwéckelt, e Low-Earth Orbit Observatoire System. Geplangt fir de Start am éischte Véierel vum nächste Joer, wäert dëse Satellit kritesch Donnéeën fir e bessert Verständnis vu verschiddene Planéitesystemer a Phänomener ubidden. Seng Fäegkeeten enthalen d'Kaart vum ganze Planéit all 12 Deeg, wat d'Fuerscher et erméiglecht Ännerungen an Ökosystemer, Äismass, Vegetatiounsbiomass, Mieresspigel eropgoen, an natierlech Gefore wéi Äerdbiewen, Tsunami, Vulkaner an Äerdrutschen ze studéieren.

Indien huet ambitiéise Pläng fir hiren Undeel vum weltwäite Satellitestartmaart an den nächste Jorzéngt fënneffach ze erhéijen. Am Aklang mat dësen Aspiratiounen ass Indien am Juni vun dësem Joer un d'NASA Artemis Accorden ugeschloss. D'Accorde konzentréieren sech op d'Verbesserung vun der wëssenschaftlecher Transparenz a Protokoller opzebauen fir all schiedlech Interferenz am Weltraum an op Himmelskierper wéi de Mound ze vermeiden.

Ausserdeem huet Indien bedeitend Schrëtt an der Moundfuerschung gemaach. Am August erreecht Indien erfollegräich de Südpol vum Mound, iwwerschratt Russland Efforten, déi Erausfuerderunge wéinst geopolitesche Faktoren konfrontéiert. Wärend China och aktiv säi Weltraumprogramm verfollegt huet, mat Pläng fir zukünfteg Missiounen a wesentlech Investitiounen, bleiwen d'USA e Schlësselspiller mat sengem Artemis Moundprogramm, erwaart e Budget vun ongeféier $ 93 Milliarde bis 2025 ze kréien.

Wéi de Bill Nelson a senger Ried betount huet, liewen mir de Moment an engem "Golden Alter vun der Weltraumfuerschung". D'Zesummenaarbecht tëscht NASA an ISRO beim Training vun engem indeschen Astronaut fir eng ISS Missioun reflektéiert déi wuessend international Zesummenaarbecht a gemeinsamt Engagement fir eist Verständnis vum Universum ze förderen.

FAQ

1. Wat ass NISAR?

NISAR steet fir NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. Et ass e gemeinsame Projet tëscht NASA an ISRO fir e Low-Earth Orbit Observatoire System z'entwéckelen.

2. Wat ass den Zweck vun NISAR?

NISAR zielt de ganze Planéit all 12 Deeg ze kartéieren, Donnéeën iwwer Ännerungen an Ökosystemer, Äismass, Vegetatiounsbiomass, Mieresspigel eropgoen, an natierlech Gefore wéi Äerdbiewen, Tsunami, Vulkaner a Äerdrutschen.

3. Wat sinn d'Artemis Accorden?

D'Artemis Accorde sinn en Accord gefouert vun der NASA fir d'Prinzipien vum Outer Space Traité ze klären an ze moderniséieren. Si konzentréieren sech op wëssenschaftlech Transparenz an etabléiere Regele fir Koordinatioun fir Interferenz am Weltraum an op Himmelskierper ze vermeiden.

4. Wéi ass Indien an der Moundfuerschung involvéiert?

Indien erreecht erfollegräich de Südpol vum Mound am August, demonstréiert seng Fäegkeeten an der Moundfuerschung. Et zielt fir säi Weltraumprogramm weider ze förderen an zu eisem Verständnis vum Mound an doriwwer eraus bäizedroen.

5. Wat ass d'Bedeitung vun Zesummenaarbecht vun Indien an den USA un der Weltraumfuerschung?

Zesummenaarbecht tëscht Indien an den USA an der Weltraumfuerschung stäerkt hir Bezéiungen an erlaabt den Austausch vu wëssenschaftlecher Fuerschung a Wëssen. Et reflektéiert och déi ëmmer méi Wichtegkeet vun der internationaler Zesummenaarbecht fir eist Verständnis vum Universum ze förderen.