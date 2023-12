Nei Fuerschung suggeréiert datt d'global Ozeaner méi vulnérabel sinn wéi virdru geduecht

By

Eng rezent Etude vun engem internationale Team vu Wëssenschaftler, dorënner Fuerscher vum Trinity College Dublin, huet verroden datt d'global Ozeanen an engem méi fragile Staat kënne sinn wéi virdru scheinbar. D'Fuerschung, publizéiert an der prestigiéiser Zäitschrëft Nature Geosciences, weist datt déi aktuell Niveaue vun der De-Oxygenatioun ganz ähnlech wéi déi, déi verantwortlech waren fir ee vun de gréisste Massausstierwen op der Welt an der Geschicht.

D'Etude konzentréiert sech op d'Triassic-Jurassic Massausstierwen, e grousst Event dat viru ronn 200 Millioune Joer geschitt ass. Duerch d'Analyse vun chemeschen Donnéeën aus antike Schlammsteenablagerungen an Nordirland an Däitschland, konnten d'Fuerscher eng Verbindung tëscht De-Oxygenatioun a flaache Marineëmfeld an de verstäerkten Ausstierwenniveau während där Zäit feststellen.

Interessanterweis huet d'Team entdeckt datt d'global Ausmooss vun der extremer De-Oxygenatioun wärend der Triassic-Jurassic Massausstierwen vergläichbar war mat haiteg Konditiounen. Dës Entdeckung weist datt, och wann d'Oxygenatioun am Ëmfang limitéiert ass, et nach ëmmer verbreet Ökosystem Zesummebroch an Ausstierwen Eventer ausléise kann.

Dr Micha Ruhl, en Assistent Professer an der Trinity's School of Natural Sciences a Member vun der Fuerschungsteam, huet d'Wichtegkeet betount fir den Impakt vun Ëmweltverännerungen op Marine Ökosystemer ze verstoen. Hien huet erkläert datt souguer lokaliséiert Stéierunge laanscht de Kante vu Kontinenter kaskadende Effekter op global Marine Ökosystemer kënnen hunn, wat se vulnérabel fir Zesummebroch maachen.

Dës Fuerschung ënnersträicht d'Bedeitung vun der Bewäertung vun der Stabilitéit vun den haitegen Ökosystemer, besonnesch am Liicht vu Projektiounen, déi eng bedeitend Erhéijung vun der Marine Deoxygenatioun uginn wéinst der globaler Erwiermung an der Nährstofflaf vu Kontinenter.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Q: Wat ass Deoxygenatioun?

A: De-Oxygenatioun bezitt sech op d'Reduktioun vu Sauerstoffniveauen an de Marineëmfeld, wat schiedlech Auswierkungen op d'Marine-Ökosystemer kann hunn an zum Ausstierwen vun Arten féieren.

Q: Wat war den Triassic-Jurassic Massausstierwen?

A: D'Triassic-Jurassic Massausstierwen war e grousst Event virun ongeféier 200 Millioune Joer, dat zum Zesummebroch vun de globalen Ökosystemer an dem Ausstierwen vu villen Arten gefouert huet.

Q: Wat sinn Mudstone Dépôten?

A: Schlammsteendepositioune si sedimentär Fielsformatiounen, déi haaptsächlech aus feinkorrege Schlammpartikelen besteet. Si kënne wäertvoll Informatioun iwwer vergaangen Ëmweltbedéngungen ubidden.

Q: Wéi dréit dës Fuerschung zu eisem Verständnis vun der Ökosystemstabilitéit bäi?

A: Dës Fuerschung weist datt och lokaliséiert Stéierunge wäitreegend Konsequenze fir global Marine Ökosystemer kënnen hunn. Et betount d'Wichtegkeet vun der Bewäertung vun der Ökosystemstabilitéit am Gesiicht vun Ëmweltännerungen.