PayPal Cards autem compatible cum Apple Esto

PayPal debit et credit card nunc ad Apple Wallet app possunt, utentes utentes mercedem muneris Apple Esto mobili. Duo modi sunt ad chartas addendo ad PayPal app. Uno modo, usores app PayPal iOS aperire possunt et "Dume cum iPhone tuum" signum in pagina protocollum, quod eas ad Apple Wallet app. Inde, chartae PayPal addi possunt. Vel, utentes app aperire possunt et plus iconem in angulo dextro superiore ut instructiones sequantur ad fidem vel debiti chartas per PayPal addendo ad peram app.

Postquam adiecit, chartae PayPal seligi possunt ad res tractandas factas utendo Apple Esto. Gravis est notare Apple 0.15% valorem transactionis retinet, significans omne $100 per Apple Pay, Apple 15 cents servat.

Consilium PayPal ut Apple PayPal subsidii includendi serius quam ceterae argentariae et nummariae officia cinematographica iam integrata cum Apple Esto. Haec mora fortasse derivari potest ex incredulitate prima PayPal de beneficiis quod compatibilitas Apple Reddere potest. Nihilominus, hac recenti nuntiatione, constat aliquas exceptiones quas PayPal nunc superatas esse, factas.

definitiones:

PayPal: suggestum an online solucionis, qui dat singulos et res ad solutiones faciendas et pecuniam per interrete secure transferre.

Apple Wallet app: Applicatio digitalis pera evoluta ab Apple, quae utentes condere et administrare permittit varias solutiones modos, fidem chartarum, transitum conscensis, et plura in Apple cogitationibus suis.

Apple Stipendium: Res mobiles ac pera digitalis servitii a Apple Inc. evoluta, quae utentes ad praestationes suas Apple machinis utentes, sicut iPhones et Apple Vigilo, venditores participantes permittit.

