Occultatio non solum tristis aspectus in viis nostris est, sed etiam confert massae morientis quae nostram planetam afficit. Singulis annis decies centena animalia, inclusa cervorum, avium et insectorum pollinantium, victimae collisiones cum vehiculis sunt. Haec includit multas species periclitantium quae iam superesse nituntur. Reptilia et amphibia, in summa quae "herps" vocantur, praecipue afficiuntur, quamquam dominantur in multis oecosystematibus.

Tarda motus et attractio ad superficies calidas herps magis proclives faciunt ad roadkilles fieri. Dissimilis cervus vel ursos ursos, herps quaedam mercaturae non respondent, ad intempestivam perniciem ducunt. Hoc imprimis valet de amphibiis, qui inter aquatilia et terrestria loca migrant. Tempore feturae, cum pluviae temporarias piscinas replent, milia amphibiorum furioso itinere ad suas rationes coeuntes conscendunt. Infeliciter, multi ex illis itinera transire debent ad destinatum locum, ubi saepe finiunt.

Ictus roadkilles excedit detrimentum singulorum animalium. Afficit geneticam diversitatem et generativam incolarum capacitatem. Occisio saepe hominum sanos eliminat, etiam iuvenes feminas quae nondum facultas erat ad generandum conferendi. Species enim periclitatur, etiam paucae mortes satis significant homines ad exstinctionem impellere posse.

Diu, roadkillum naturalis forma mortalitatis habebatur, sed arcanum eius vectigal in oecosystematis nunc cognoscitur. Magni interest imperia et communitates ut oecologiam viam prioritizent et mensuras efficiendi ad redigendum viam homicidii, sicut transitus truculenter et restrictiones velocitatis in locis criticis. Vias nostras et truculenter tutantes, prohibere possumus ulteriores species periculorum iacturas et aequilibritatem oecosystematis conservare.

Source: Ben Goldfarb, Transitus: Quam viam Oeconomiam fingit futuram Planetæ nostri