Nova potens Xiaomi XIV lineup Launches, Showcasing incredibilem diuturnitatem

Xiaomi, societas technicae technicae primarii, nuper detecta eius validissimarum specificationum cum deductione 14 versus Xiaomi. Hic lineup includit Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, ac peculiare exemplar editionis featuring a titanium mixturae compago. Video illustrare vires telephonicas in instrumentis socialibus exsurrexisse, omnes relicto stupefacti.

Dum hae novae cogitationes in Sinis introductae sunt, mox etiam pars mercatus Indici fiet. Exemplar editionis speciale, cum 99% gradus aerospace-grantis titanii confectum, ad 6,499 Yuan pretium est, quod circiter 75,000 rupias in moneta Indica est. Ex altera parte, regularis Xiaomi 14 Pro exemplar precii 5,999 Yuan (circa 70,000 rupias).

Xiaomi 14 Pro specialis editio fabrica fabricatur cum Vitro Dracone Crystal in fronte et features a 120Hz reficiendi rate 2K ostentus cum summo splendore 3000nits. Powered per Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 processus, hoc telephonum gloriatur 50MP triplicem cameram positam in tergo et 32MP camera propter selfies et video vocat. Procurrit in HyperOS Xiaomi et includit infra sensorem Dolby Atmos firmamentum et 4880mAh pugnae capacitatem. Cum auxilio 120W wired ac 50W incurrens wireless, haec fabrica commodum et efficientiam coniungit.

Video monstrat eximiam firmitatem novi telephonici, cum Xiaomi affirmans vitrum usum in sua ostentatione fortiorem esse quam ullum aliud telephonum in foro. In video, iuvenis videri potest Xiaomi utens 14 Pro malleo simile, illud clavo tundens. Hoc ostendit eximiam vim Draconis Crystal Xiaomi Vitri.

FAQ:

1. Quid est speciale exemplar editionis Xiaomi 14 lineup e?

Peculiaris exemplar editionis Xiaomi 14 lineup cum titanio mixturae compago facta est, ad vetustatem eximiam praestandam.

2. Quod pretium est exemplar editionis specialis?

Exemplar peculiare editionis pretium est ad 6,499 Yuan, quod circiter 75,000 rupias in moneta Indiana est.

3. Quae sunt key lineamenta Xiaomi 14 Pro?

Xiaomi 14 Pro features a 120Hz reficiendi ratem 2K ostensionem, a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 processus, 50MP triplicem cameram habeat, 32MP ante cameram, et subsidium 120W wired ac 50W incurrentis wireless.