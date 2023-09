Xbox Insider Program Sodales iungere Clausa Beta pro Party Animalium

Microsoft denuntiavit membra programmatis Xbox Insider occasionem participendi betae clausae testi venturo lusori, Factio Animalium. Clausa beta lusores permittit experiri ludum factionis lemma ante officialem suum launch in proxima septimana.

Incipiens die Veneris, 15 Septembris ad 5 sum Pacificum tempus, membra Xbox Insider applicare possunt ad beta clausa deducendo Xbox Insider Hub app in consolatorium. Inde, facere possunt Partem Animalium Playtest sub Praevisionibus eligere, et deinde betam copulare. Clausa beta die Martis exeunte, die 19 Septembris 8:59 ad tempus Pacificum terminabitur.

Semel in beta clausa accepta, participantes notitiam de suo Xbox consolando accipient cum beta test incipit. Tunc navigare possunt ad app Hub Xbox Insider et eligere monstrare in Store ad clientem betam detrahendum.

Factio Animalium histriones occasionem pugnandi cum vel contra amicos praebet in variis lusus modis. Histriones ex diverso adorabilium animalium iactu eligere possunt ac certare ut ultimus stantem in hoc concursu auctorum.

Publica launch Party Animalium pro XX Septembris, cum promptitudine in PC et Microsoft Xbox One, Xbox Series X, et Xbox Series S solatur. Preorders pro ludo fieri possunt in Xbox.com site.

