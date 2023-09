Xbox Bulla Phil Spencer Orationum sive Elder cartis VI Xbox Exclusiva

In recenti colloquio, Phil Spencer, caput aleae Microsoft, percontatus est utrum Scrolls Maior VI an Xbox exclusivus sit. Post emissionem Starfield, Bethesda Ludus Studiosus lusus tardus, confirmatus est proximum consilium novum ingressum esse in serie phantasiae diuturnae RPG.

Starfield nunc praesto est in Xbox Series X/S, PC (Fenestra et Vapor), et Microsoft Ludus Est subscriptio muneris. Notatu dignum est hanc esse primam emissionem a Bethesda Ludus Studios cum Microsoft suum parentem comitatum acquisivit, ZeniMax Media, anno 2021. Sed Starfield non praesto est in solatiis sedis tempus, idemque verum erit de Ventura Indiana Jones ludum editum. by Bethesda Softworks.

In colloquio, Phil Spencer affirmavit Microsoft singulas feras in casu-per-casu aspicere cum de exclusivitate decernebat. Finem societatis extulit ut ludos suos in variis suggestis praesto, in quibus Xbox solatur, PC, nubem ludumque in interretialibus machinis instruit. Histriones eligendo praebendo quomodo bibliothecam ludorum ludere et aedificare volunt, Microsoft intendit ad decies centena lusorum pervenire.

Cum Spencer antea innuimus ad Maiorem cartulas VI cum Xbox exclusiva, etiam commemoravit adhuc immaturum esse ad determinandum suggesta pro ludo qui quinque plus annos aberat. Todd Howard, director of Starfield et carminum seniorum 6, initio affirmavit difficile putare posteriorem solum pro Xbox suggestis dimitti. Autem, Howard nuper agnovit Xbox consolatorium exclusivum Starfield in meliore productum consecutum esse.

Secundum Pete Hines, bulla editae apud Bethesdam, carminum seniorum 6 in prima evolutione est, et alitteras notas notas exspectare debent donec paucis annis post Starfield deductae sunt.

Altiore, dum exclusivum carminum 6 seniorum publice non confirmatum est, Microsoft accessus ad ludos multiplices suggestus solvendos et histriones delectis providens suggerit ut ludus praesto fiat ultra Xbox solatur.

