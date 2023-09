Mulier de "inferno" locuta est quae per decennium post reticulum pelvis chirurgicae peractae per Bristollium chirurgum pertulit, qui nunc adversus auditum improbitatis est. Jennifer Hill, 74, unus e super 200 aegros qui Septentrionalium Bristollium NHS Trust accesserat "laesionem" passus est ob chirurgicam superfluam in area chirurgica per reticulum artificialem per Dr. Anthony Dixon peractum. Ms Hill chirurgicam anno 2012 iterumque 2016 subiit, et annos trauma expertus est et notabilem vitam eius ictum.

Dr. Dixon, chirurgus UK pelvis ducens, reticulum artificiosum ad viscera prolapsum levandum adhibita, artificium quod reticulum laparoscopicum ventralis rectopexy notum est (LVMR). Chirurgias in Hospitali Southmead perfecit, necnon in facultate privata Spire Hospitalis, ubi aegros NHS tractandi saepe commemorati sunt. Ms Hill monebatur ut Dr. Dixon a gastroenterologo apud Spire Hospitali pro Irritabili Viscerum Syndrome (IBS), sed postea diagnosuit eam prolapsu rectali et vaginali. Post chirurgia, eius symptomata peiorantur.

Ms collis relictus est cum damno nervorum, exitibus alvum permanentibus, difficultatibus dormienti et edendi, gravi dolore, et necessitate colonicae in dies multiplices irrigandi. Operationes ex dolore concumbere non potuit. Ms. Hill sperat se de experientiis suis loquendo et testimoniis audiendis obiurgare, aliquam clausuram lucraturam et solamen aliis in similibus locis praebere.

Recognitio per North Bristollium NHS spera edita anno proximo invenit CCIII aegros, qui chirurgicam LMVR per Dr. Dixon inter 203 et 2007 subierunt, optio curatio ante chirurgicam procedendi oblata esse debuit. Linda Millband, caput nationalis negligentiae clinicae factae sodalitatis apud Thompsons Solicitores, circiter 2017 aegros pristinos reticulum Dr. Dixon adiuvat. Putat audientiam intendere an satis consentaneus sit, an curatio altera offeratur, et an aegroti de chirurgiae periculo recte informentur.

Source: Liber

definitiones:

- Pelvicus Mesh: Medicus fabrica organa in regione pelvis sustinendis adhibita, saepe in organo pelvico prolapsus vel accentus urinae incontinentiae chirurgiae usus est.

-- Laparoscopica Ventralis Mesh Rectopexy (LVMR): ars chirurgica quae reticulum artificialem adhibet ad alvum prolapsum levandum.

- Viscus prolapsus: Conditio ubi rectum in vel extra vaginam vel anum protenditur.

- Consilium Medical Generale (GMC): Corpus moderatorium responsabile ad signa praxis medicinae in UK conservanda.

– Nationalis Health Service (NHS): Systema sanitatis publice fundis in UK.

sources:

- Liber