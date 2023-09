Xur redit cum Electione Refecti Exoticorum et Legendariorum

Hoc weekend, Xur apparuit in sorte 2 cum nova delectu rerum exoticorum et fabuloso-classis. Cum histriones suo tempore 22 casus pergunt, Xur occasionem praebet acquirendi novos rotulos armorum Exoticorum, telum exoticium desideratum, et alia additamenta ad collectionem tuam.

Invenire Xur hac septimana, caput Nessum et iter fac ad monumentum custodis. Cum adveneris, quaere magnam arborem cum musco roseo ad dextram areae partem. Ascende in ramum magnum, planum, et invenies Xur te exspectat.

Pro suo telo, Xur purpuram offert, manu optima tormentum pro socors tua supellectili. Telum hoc validum accendit et tres rotundos erupit et statim reloadt ad subtilitatem necat. Venatores Geminis Jester crus arma colligere possunt, Titani galeam Sancti-14 galeam arripere possunt, et veneficii Coronam Tempestatum galeam mercari possunt.

Xur etiam offert inquisitionem Xenologiae, quae perfici potest participatione in Vanguard Opis vel vinculo Crucible et Gambit par. In hac investigatione perficiendo, histriones exoticis cyphris mereri possunt, quae ad optata Exotica a Magistro Rahool obtineri possunt.

Praeter oblationes Exoticae, Xur varia arma legendaria et arma ad emptionem parata habet. Ex grenade launchers ad tormenta manu facta, optiones varias ad diversos ludos aptandos.

Don't miss out on the opportunity to enhance your armament and complete your collection. Visita Xur antequam evanescat in reset hebdomadali.

