Valvae, societas aleatoria pro suis ferramentis inceptis nota sicut Valvae Index et Steam Deck, nuper certificationem radiophonicam in Corea Meridiana accepit pro novo artificio ferrario. Singula de artificio vix sunt, cum sola notitia in promptu est quod est "specialis potentia humilis wireless machina" operandi in cohorte frequentia 5Ghz cum capacitatibus LAN wireless. Cogitatus de "1030" refertur ad placitum sequentis Valvae praecedentis productorum Valvae sicut Index Valvae (nomen exemplar 1007) et Steam Deck (nomen exemplar 1010).

Dum limitata notitia speculationi locum relinquit, veri simile est hanc novam machinam esse renovatam versionem vaporis Deck, sicut immaturum ad renovationem productam. Plerique periti putant Valvam in spatium realitatis virtualis audere cum alio VR tincidunt reducere. Notae fuerunt notae declinationem in Valve Index venditio, cum recentibus conductionibus pro ferramentis iunctorum valvae iuncta, quae suggerit novum VR capitatum in operibus esse posse.

Etsi certificatio implicat Valvae ad launch potest accedere huius novi machinae, interest tamen notare Valvae historiam decliviorum inceptorum habere. Tamen, praecedente successu ferramentorum suorum ausorum, verisimile est hanc novam machinam lucem diei visuram esse.

Ut nunc, nulla notitia publica a Valve de hac nova arte dimissa est. Nihilominus, cum brevibus hiatus inter certificationem et interretialem incepta pro praeviis Valvae ferramentis inceptis relativis, aliquid novi in ​​proximo futuro expectemus.

