Primum missio solis dedicata est Indiae, Aditya-L1, propius ad Solem servato

Programma spatii Indiae alterum miliarium assecutus est sicut Aditya-L1, patriae primae missioni solaris dedicatae, feliciter in spatium emissa die 2 Septembris. Navis, nomine Sanscritica, verbum "Sol" tres ex quinque Telluribus decursionibus circumligatis explevit. et iam parat ad suum proximum die XV mensis Septembris.

Aditya-L1 e Satish Dhawan Centrum Spatii Sriharikota deductum est utens Satellite Polar Launch Vehiculum (PSLV-C57), quod est praeclarum opus equi Tractus Indici Investigationis Organizationis (ISRO). Lorem haec decem tantum dies post exscensionem Chandrayaan-3, missio lunae Indiae, in regionem polarem meridianam venit.

Instructus septem stipendiis distinctis ab ISRO et academicis institutis elaboratis, Aditya-L1 ad studium Solis atmosphaerae eiusque spatii tempestatum impulsum destinatur. Haec instrumenta pretiosa notitia de tempestatibus magneticis solis et eorum effectibus in ambitu circa Terram praestabunt.

In statu in orbita 282 km x 40225 km posita, navicularii exspectatur ad Point Lagrangian 1 (L1) in mensibus circiter quattuor. L1 punctum spatii inter Terram et Solem est quod permittit ad Solis observationem continuam. Semel in L1, Aditya-L1 in orbita aureola collocabitur, cum phisicis continuum accessum ad studium Solis praebebit.

Aditya-L1 missio notabile effectum designat pro progressio spatio Indiae. Facultates patriae non solum per explorationem locorum demonstrat, sed etiam ad intellegentiam globalem Solis eiusque effectus in nostra tellure. Datas phaenomena solaris colligendo, Aditya-L1 adiuvabit ad spatium tempestatum praevidendum eiusque potentiae impulsum in operationibus satellitibus et systematibus communicationis.

sources:

- ISRO

- Lingua Sanscritica definitiones