Nova Inventio: Innuit Vita in Exoplanet 120 Lux-Annus

Scientistae utentes telescopio Spatii Iacobi Webb detexerunt praesentiam moleculi sulfidei dimethyl vocati (DMS) in atmosphaera exoplaneti notae K2-18 b. Dum DMS principaliter producitur a phytoplankton in Terra, praesentia eius in hac longinqua tellure possibilitatem vitae suggerit. Telescopium, operatum NASA et Europae et Canadiensis spatii institutionum, exoplanet in constellatione Leonis prope novies terrae molem observaverunt. Praeter DMS, studium etiam copiae carbonis afferentis molecularum sicut methanum et dioxidum carbonis invenit.

Inventio hanc opinionem adiuvat, quod K2-18 b planeta est Hyceanus, genus exoplanetae hydrogenii aeris impendentis oceani habere creditur. Astronomus Nikku Madhusudhan ex Universitate Cantabrigiensi explicat DMS singularem esse Telluri et praedixisse bonam biosignaturam pro exoplanetis habitabilibus.

Attamen viri docti in investigationis cautione implicantur, quod probationes quae praesentiam DMS K2-18 b sustinent, praevia est et ulteriorem sanationem requirit. Observationes sequere cum Spatio Telescopio Iacobi Webb agetur ad has inventiones confirmandas.

Methodus adhibita ab quadrigis investigationis spectroscopia transmissio appellatur. Haec ars involvit analysim luci stellae dum transit per atmosphaeram exoplaneti. Astronomi, examinando aequalitates lucis quae moleculis in atmosphaerae absorbentur, possunt astronomi compositionem hypotheticam exoplaneti determinare.

Hoc studium primum notat quod methanum et hydrocarbonum in atmosphaera exoplaneti spectroscopiae transmissionis utens detecta sunt. Molecularum absentia ut ammoniae et monoxides carbo, methani et dioxidi carbo praesentia copulata, possibilitatem oceani sub superficie K2-18 b suggerit.

K2-18 b Orbibus stella nana frigida in zona habitabili, ubi aqua liquida in superficie planetae potentia existere potest. Sed temperatura aquae et habitabilitas planetae adhuc ignotae sunt. Plures observationes requiruntur ad conditiones necessarias ad vitam in hac longinqua expositione stabiliendam.

Source: University of Cambridge, The Astrophysical Journal Letters