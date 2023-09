Andrea Larson Recordum pro Celerrime Nota Tempus in Superiore Hiking Trail

Andreas Larson, Wausau oriundus et moderator exsecutivus IRONBULL, egregium facinus fecit, ut totum 310 milia passuum Superiorem Hiking Trail (SHT) in recordum tempus compleverit. Larson menses ad iter parandum consumpsit, quod quattuor itinera exploratorum comprehendit ut dimidium trahentium tegeret. Quamvis dubitans casus suos finiendi, Larson intendit memoriam de tempore velocissimo noto (FKT) in SHT ponere et in sex tantum diebus ac decem horis finire successit.

Superior Hiking Trail incipit meridiem Duluth ad fines Wisconsin-Minnesota et intra aciem Canadae desinit. Vestigium hoc vestigium asperitati notum est, saxis, radicibus, et Sawtooth Montes per viam provocat. Cum summa elevatione lucrum et detrimentum 41,000 pedum, cursus saepe impossibile est in hoc tractu. Circiter 50,000-100,000 hominum quotannis SHT hike, cum pauci centum solum totam trahentium ictus tentant.

Larson initio cogitavit se facere thru-hike, quod ei permitteret ex variis fontibus in itinere auxilium accipere. Tamen, ante triduum quam inceptum suum, decrevit ut praeter categoriam nudo verteretur, eam postulans ut omnia perferret, quae per mille trecentos triginta erant necessaria. Sarcina Larson circiter 310 libras in initio pensavit, sed spatium callide servavit apponendo farinas frigidas siccatas exteriori cum nexus avi a viro provisum.

Ob inopinata circumstantia Larson consilium suum incipiendi a Termino Septentrionali recogitandi habuit et alibi incipere constituit. Haec mutatio significabat se nullis amoenis in Duluth uti posse. Quamvis privatio somni, caliditas et procellis procellis circa finem itineris tractantes, Larson ultimum 37 milia passuum 23 horis complevit.

Larson amorem suum vestigiis expressit et pulchritudinis tremendae quae ostendit, inter vistas attonitus, cataractae numerosae, silvae ingentes florae et fauna scatentes. Incredibilis haec experientia proculdubio Superior Hiking Trail solidavit ut casus insignis et provocans.