Warbits +: Open Beta Sign-ups nunc vive ad mobile et PC

Periculosa Lab's Warbits, dilectus in lusu classico Promovetur Bella lusus, integram reaedificationem patitur ut recentes magnitudinum tegimen, fabulae crucis, firmamentum creatio- nitatis, et variae vitae meliorationes qualitates includant. Aperta beta sign-ups pro Warbits+ nunc in utroque Vapore et iOS praesto sunt, et aperta usque ad XX Septembris.

Warbitae + proximo mense in PC solventur, dum mobilis versionis emissio adhuc nuntianda est. Autem, nisl velitist ludum in Steam et etiam demo in interim download. Novus emissio faciet missiones expeditiones 6 expeditiones, 4 missiones velitationes, 4 aenigmata missiones, tabulam editorem et subsidium tam localis quam in online lusoribus.

Ludus originalis Warbitorum valde laudatur, quod demonstratur per postmortem positivam et recognitionem eius sicut Ludus Hebdomadae in remissione sua. Ventura Warbitorum + beta aperta valde anticipata est, cum histriones alacres experiri melioris lusionis in vapore Deck et iPad.

Si bella originalia Warbitorum vel Promovendum non egisti, valebit recognitionis recognitionis rationem obtinere de natura addictive ludi et opportuna lusionis. Ut manere renovatum in recentissimis nuntiis et progressionibus de Warbits+, officialem visitare.

