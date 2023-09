Wahoo retegit Novum Kickr Movere Turbo Instructus et Kickr Bike Shift

Wahoo, popularis notam cycli technicae indoor, duos novos fructus emissiones denuntiavit: Kickr Movere turbo educator et Kickr Bike Shift cursoriam dolor. The Kickr Move sistitur in summitate Wahoo Kickr callidi turbo exercitatorius et iactat novas facultates motus qui intendunt praebere commodiorem usoris usoris sentire et meliorem consolationem praebere, pretium apud $1,599.99 USD. Ex altera parte, Kickr Bike Shift sedet sub Kickr Bike V2 et simplificat functionem aliquam, pretium in USD $2,999.99.

Kickr Movere lineamenta octo-unciae "gravitatis semita" quae turbo exercitatorius ferramenta principalis sinit ad labi et regredi in semita curva, parvam quantitatem motus lateralis praebens. Hoc permittit cursoriam libere iter facere in workouts, minuere lassitudinem et augere altiore efficientia. Vestigium illapsum clausum est ad facilem onerariam et cursoriam ascendentem. Ut par Kickr Movere cum Kickr Climb, ferramentum adaptor additus requiritur, sed separatim comparari potest.

Secundum specificationes, Kickr Move offert connectivity Bluetooth, ANT+ et WiFi, necnon vim accurationis intra 1%. Maximam resistentiam Watts 2,200 watts tractare potest et simulatam gradationem -10% ad 20% habet. Etiam lineamenta comprehendit ut ERG Securus Ramp et Race Modus ad experientias exercendas augendas. Kickr Move cum celeritas SunRace 11-11T retata venit, quae adhuc optionis praelata apud Wahoo utentes.

Ut in Kickr Bike Shift, cursoriam dolor cursoriam optio magis parabilis est cum frame ferreo et 40kg gravat. Watts resistentiae, WiFi connectivity, et vim mensurationis accurate intra 2200% offert. Dissimilis Kickr Bike V1, Kickr Bike Shift non habet benificium functionis vel inertiae motoriae agitatae. Nihilominus retinet quinque punctum aptae temperatio- nis systematis, positivi appositi, et shifters et globuli configurabiles.

Ambae Kickr Movere et Kickr Bike Shift praesto sunt statim pro emptione. Kickr Movere ad 1,599.99 USD pretium est, dum Kickr Bike Shift $2,999.99 USD constat et naves in mense Septembri incipiet.

sources:

- Wahoo retegit Kickr Move turbo lanista et Kickr Bike Shift (Cyclingnews)