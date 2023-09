Victoria Introduces Novae Hi-Res Turntables pro Wireless Vinyl Playback

Victrola, inclitus opifex turntalium, insignem gradum promovit cum emissione novorum praemiorum exemplorum, Hi-Res Carbonis et Hi-Res Onyx. Hae additamenta excitandi ad lineum eorum veniunt instructi cum ferramentis structuris in Qualcomm audio, inconsutilem vinyl playback ad Bluetooth vel aptX-para oratores et headphones para.

Haec dimissio discessum a Victrolae discessione praecedente designat, quae unice cum sonos loquentium congruit. Inclusio Qualcomm ferramentorum audio convenientiam cum latiore machinis efficit, utentes utentes fruantur eorum monumentis vinillis sine ullo detrimento soni qualitatis.

Ambae Hi-Res Carbon et Hi-Res Onyx turntableia recentissimas Bluetooth 5.4 et Bluetooth LE protocolla sustinent, connectivity meliores praebentes et audio profusas facultates auctas. Accedit his turntables pluma Qualcomm aptX technologiae auditionis adaptivae, quae optimize audio transmissionem pro experientia audientis superioris.

Pro illis qui magis traditum institutum malunt, exempla Hi-Res adhuc RCA outputs offerunt ut cum loquentibus wiredulatis se coniungat. Hoc consilium electae caterulae audiophilae sunt, qui nexum iunctum classicum appretiant et malunt plenam potestatem habere in eorum audio setup.

Hi-Res Carbon et Hi-Res Onyx turntableia precii sunt ad $599 et $399 respective, offerentes jocus parabilis sonos-compatibiles versos. Hoc pretium consilii facit haec premium exempla patentioribus audientibus pervia, plures hortatur ut gaudium ludi cinematographici cum wireless technologiarum commoditate experiantur.

In conclusione, Introductio Victrolae de Hi-Res Carbon et Hi-Res Onyx turntables cum ferramentis in Qualcomm audio aedificatis insignem mutationem in oblationibus producti societatis repraesentat. technologiam wireless amplectendo et compatibilitatem augendo, Victrola intendit appellare ad utentes technicos et traditionalistas, famam suam tamquam notam creditam in foro turntable servans.

