Valvae notum est habere ambitiones ultra Steam Deck, et nova informationes suggerit ut societas possit parari ad navem unam ex ideis ferramentis suis. Procuratio Radiophonica Nationalis Research in Corea Meridiana notavit "humilem potentiae wireless machinam" de Valvae cum designatione "RC-V1V-1030." Cum certificatione multa singularia de artificio non praebet, indicat eum 5GHz Wi-Fi uti, quod iam in plerisque computatoribus commune est. Institutiones regulatoriae typice requirunt certificationem pro machinis quae importari et potentia venditi in patria. Valvae fabrica nondum in Civitatibus Foederatis Americae FCC database vel Bluetooth SIG apparuit, sed hoc in posterum mutare potest.

In codice Valvae, quaedam indicia sunt de consilio ferramentorum societatis. Michael Larabel e Phoronix deprehensus Valvae mutationes ad vaporem Deck Van Gogh APU relatas fecit, inter quas referuntur nomina productorum "Galileo" et "Sephiroth." Valvae Greg Coomer antea commemoravit existentem APU in Steam Deck posse etiam aptum esse ad vrinam capitis standi. Nihilominus, minus probabile est novum vaporem moderatoris gamepadum totam vaporem Deck chip continere.

Valvae varias ferramenta notiones exploravit, inclusa a standalone VR capitis designati "Deckard" sicut a fontibus confirmata anno 2021. Patentes imagines machinae etiam grassabantur. Utrum certificatum "vilis-potentiae wireless machinam" referatur ad recreationem vaporis Deck an producti ferrarii omnino novi restat videndum. Nihilominus sapiens Valvae nuntiare potuit antequam Nintendo successorem suum Nintendo Cie.

