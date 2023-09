Capsula continens 250 P. pulvis asteroidis in eremo Utae die 24 septembris ad terram positus, culmen notans missionis NASA OSIRIS-REx. Missio anno 2016 immissa est exemplum colligere et reddere ab asteroideo Bennu, quod pervestigationes pretiosas praebet in formatione systematis nostri solaris ante 4.5 miliardis annorum. Capsula diligenter ad NASA laboratorium in Houston transferetur ne contagione antequam variis laboratoriis participandis circa mundum distribuatur.

Bennu, cum materia relativa primitiva, magni pretii est scientiis quaerentibus ad cognoscendas origines systematis solaris. Similes meteorites cum compositione Bennu Terram cadunt, sed saepe in atmosphaera comburuntur vel terrae ambitu contaminantur. Missio OSIRIS-REx unicam occasionem praebet ad specimen sincerum investigandi.

Inquisitores Canadensis facultatem quoque portionem exempli analysi habebunt, ob collationem missionis cum OLA (OSIRIS-REx Laser Altimeter) instrumenti. Procuratio Space Canadiensis habebit accessum ad 4% sample, aequivalens cum 10 P. Michael Daly, indagator in Universitate Eboracensi, cogitat de scelerisque conductivis sui specimen metiri ad possessiones thermas totius asteroidis statuendas. Dominique Weis et socii eius in Universitate Columbia Britannica adhibebunt sensitivum genus spectrometriae massae ad compositionem Bennu determinandam.

Dum tres partes sample in posteris studiis conservabuntur, missio OSIRIS-REx ultra capsulae traditionem durabit. 2029 Apophis asteroidem specillum procedet ad orbita.

sources:

- NASA OSIRIS-REx missio

- Michael Daly, inquisitor Universitatis Eboracensis

- Dominique Weis, director Pacifici Centri pro inquisitione Isotopica et geochemica in Universitate Columbiae Britannicae.