Top Quinque Pecunia-Making GTA Online Heists of All Time

Pecunia pendet in Maximo Furto Auto (GTA) Online, et heists unum sunt ex celerrimis et utilissimis modis ad decies centena millia facere. In hoc articulo explorabimus summa quinque lucrativa GTA Online heists:

5) Problema Bogdan: Haec heist pars Doomsday Heist agit et duos ad quattuor lusores requirit. Una manipulus subaquaneam inficere debet, altera operculum praebet utens GTA Online Mammoth Ultoris. Exsolvere pro Problema Bogdan circa $1,425,000 in Normal difficultate est.

4) Pacificum Latin Iob: Haec classica latrocinii ripae missione anno MMXV introducta est. Quattuor histriones requirit et periculosas condiciones et proelia cum machinis navalibus aemulis implicat. Exsolvere Pro Pacific Standard Job est $2015 in Securus, $750,000 in Normal, et $1,500,000 in difficultate difficili.

3) Discursus Diurnalis: Cum unus e Actis Doomsday Heist, hic heist a duobus ad quattuor histriones absolvi potest. Tametsi diuturnum, exsolvere of $1,800,000 in normali difficultate et $2,250,000 difficultatis difficultatis praebet.

2) Diamond Casino Heist: Haec heist, nuper MMXIX addita, scaenicos requirit ut arcum erigat. Tres aditus praebet: Silens et Sneaky, Magnus Con, seu Aggressivus. Summa exsolvere de $2019 potest mereri per rapinas Diamond in Difficile difficultate.

1) De Cayo Perico Heist: Dissimilis aliis, hic heist solo lusi potest. Is locum habet in Cayo Perico Island et adamas Casino Penthouse et Kosatka subaquaneam requirit. Primarium stipendium in scopum pendet, cum Statua Panthera $4,089,152 in difficultate difficili oblatione.

Hi viri optimi lusores praebent occasiones lucrativas in GTA Online congregandi opes. Source: In- scientia et experientia.