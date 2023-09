Tempora Media Group (TMG) dilatationem suam in California australi nuntiavit cum ephemerides glandiferae acquirendae, notae famae honorabilis serviens super 340,000 legentibus in Los Angeles occidentales et in comitatus Ventura orientalis. Pactum ad quinque septimanas acquirendum includit, incluso Acorn Colles Agourae, Moorpark Acorn, Simi Vallis Acorn, Camarillo Acorn, et Mille Quercus Acorn, nec non plures socii publicationes et paginae adiunctae.

TMG conditor et Praeses Steve Strickbine incitationem suam de acquisitione expresserunt, dicentes: "Hic est magnus dies utriusque Circuli Mediae Group et Glandiferae Ephemerides." Operam Jim et Lisa Rule laudavit, coniuges qui Ephemerides Ephemerides in fiduciae communitatis notam aedificaverunt propter eximiam coverage et valorem pro proscriptionibus notae.

Acquisitione ephemerides glandiferae adsimilat cum TMG obligatione ut communitates praebeat accuratae et veridicae loci nuntios et informationes. Hoc iter amplius confirmat TMG praesentiam in California Australi, sicut ephemerides ephemerides iungunt TMG ceterae communitatis nuntiorum possessiones in regione, inter quas Pasadena Weekly, LA Downtown News, Argonaut in Santa Monica, Ventura Comitatus Notarius et recentes Picket Fence Media acquisiti.

Jim et Lisa Rule, domini hodierni ephemerides glandiferae, fiduciam in TMG ductu expresserunt. In communi enuntiatione dixerunt: "Dum facem transiens numquam facilis est, confidimus in clara futura ephemerides glandiferae sub duce Steve Strickbine". Superbiam exprimebant quod publicationes alerent et legatum suum TMG commisissent, societas quae passioni suae diurnariae hyperlolicae et profundi communitatis necessitudines communicat.

publicationes operantur ex officiis hodiernis in Agoura Hills et Camarillo. Strickbine suum studium declaravit diurnariis et integritatibus servandis qua- litatis quae Acorn Ephemerides divulgatae sunt, affirmans "Glorificatus sum quod tempora Mediae Group elegerunt successorem ut pallium illud deinceps portaret."

Tempora Media Group, condita a Steve Strickbine anno 1997, possidet et operatur plus quam quadraginta publicationes in Arizona et California Australi. Portfolio in TMG includit folia communitatis 40 hebdomadarum et paginarum sodalium, necnon AZ Media Integrata, instrumentorum distributionis et consuetudinis libellorum societatis.

Source: This article is based on the source article from Times Media Group