Impact poenae in Student MORES: recedendum a Traditional Approaches

In schola occasu, poena est thema, qui inter discipulos frequenter oritur. Attamen eius locus in educatione valde dubitabilis est, praesertim cum vix lineamenta in lineamentis a National Educationis Salutariae Tabula prolatis. Praelatus terminus in his normis est "sanctio", quae ambitus notarum comprehendit, inter positivas interventus et incitamenta. Verus animus harum rationum, quae mutuam observantiam praeceptoris-senitatis extollunt, maiorem attentionem ac promotionem in scholis recipere debet.

Cura constituendi et conservandi positivum necessitudinis inter discipulos et magistros in adultis praesertim consistit. Ad educatores necesse est nuntios responsabilitatis, reddendi, procurationis, consequentiae, praemii deferre, a animadversionibus removere. Poena in annis infantis formativi duram ictum habere potest in eorum sensu propriae virtutis et perceptionis exspectationum alienarum.

Damien Quinn, delinquens et advocatus pro illis criminalibus monumentis inspirans, effectus formalis poenae permanentes effert. Multi homines cum persuasionibus credunt, eos occasiones praeteritas impedituros, indicando notam poenae adiunctam. Instituti institutoribus propositum est discipulos ad semitas dirigere, qui eos a systemate iustitiae criminali custodiunt. Sed crucial ut memores potentiae poenae in iuvenibus vitas extra carcerem servitutis.

Parentes praeter poenam praetermittere possunt praeter opinionem, quam ab institutione sua acceperant, ut insensatis opinionibus de poena dignis educantur. Lex poenam corporalem liberorum vetat, rustica est assumere, ne diutius in aliqua domo sit. Loco poenae ordinandae, educatores modos accessiones confirmare et curiositatem fovere studeant de rationibus agendi studentis subiacentibus.

In Curabitur aliquet ultricies, mitius adoptans ac intellectum accedens, ad morum administrationem transformativa esse potest. Utendo tria verba simplicia - auxilium, sustentationem et intelligere - institutores creare possunt ambitum ubi alumni tutum sentiunt et sustentantur. Haec verba ingentem pondus ferunt atque efficacissimam esse probaverunt ad conflictum vitandum. A poena recedendo et interventus positivos amplectendo, educatores sanius et magis utilem experientiam discentibus alumnis informare possunt.

sources:

- National Educational saluti Board guidelines in developing codicem morum scholarum

- Damien Quinn opus cum Spéire Nua (Novum Horizonum) et pervestigationes in durabilem poenam formalem impulsum

- De provocationibus ante singulos per persuasiones occasiones obtinendas