Nuper interrete erupit cum serie disputationum et iocorum circa dinosaurum et eorum dimissionem suppositam ab asteroideo causatam. Colloquium ortum est ex tweet @latkedelrey usoris, in quo mirati sunt multos homines dinosaurus esse delendos in uno lapsu ab asteroideo incidisse. Attamen late in scientificis circulis accipitur quod exstinctio eventus ante annos LXVI miliones ab asteroidei impulsu non solum causatur.

Secundum theoriam praevalentem, asteroides ictum effecit ingens flatus fluctus qui ingentem stragem et fuliginem in atmosphaeram emisit. Inde interclusio solis ad incrementum plantae decrementum ducitur, tandem catenam cibum turbans et multarum specierum exstinctionem ducit, dinosaurus pristinus. Haec opinio illis notissima est qui popularem pelliculam "The Land Ante tempus" observaverunt, sed multi homines hanc experientiam institutionalem in pueritia sua exciderunt.

Responsio ad tweet mixta fuit rationum, errorum, et iocorum. Nonnulli singuli suas notiones peregrinas communicaverunt, ut notio dinosaurorum "graduum gradientium" extinctionis seu conceptus concentum exitium causantes. Hae commentationes illustrant gradum misinformationis et humoris qui saepe in interreti disputationes dominari possunt.

Cum penitus possit esse genus errorum et iocorum causa, necesse est rem a fictione separare. Extinctio dinosaurorum implicatam rerum seriem implicavit, cum asteroidum momentum unum momentum inter multos esse. Scientia pergit ut plura singularia de hoc extraordinario eventu detegat, et Gravis est alios informatos et educandos manere ne falsae notitiae propagentur.

