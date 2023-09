Estne universum Parvum actu?

Novum studium editum in arXiv servo preprint opinio impugnat mundum multo maius esse quam id quod nos animadvertere possumus. Cum plerique cosmologi arguunt universum observabile parvam esse partem magnae creationis unimaginabiliter, charta haec suggerit mundum observabile maxime totum esse.

Una causa est cur cosmologi credere universum magnum est distributio botri galaxiae. Si universitas ultra id quod videmus non extendit, galaxia versus regionem nostram sine ullis asymmetriis coalesceret. Quod autem galaxies similiter glomeratur per universum aspectabile, indicat mundum observabile esse homogeneum et isotropicum.

Alterum illud videndum est, quod spatii spatii planus est. Si non esset, nostra galaxiarum longinquarum sententia detorqueretur. Attamen, ex observationibus nostris, planities spatii implicat mundum saltem quadringentis partibus majus quam universum observabile.

Significans quoque est fere perfectam uniformitatem colorum cosmici proin (CMB) significans. Astronomi proposuerunt istam inflationem cosmicam primam, tempus ingentis expansionis post magnum Bang, hanc uniformitatem rationem reddere posse. Quod si verum est, suggeret universum esse ordine 10^26 plurium quam id quod notare possumus.

Sed chorda theoriae imaginem intrat. Exempla theoretica in chorda theoria, quae cum quanta gravitate et aliis momentis componi possunt saepe inflationem cosmicam immaturam non implicant. Haec exempla referuntur esse in "paudentia" theoriarum quae non pollicentur.

In hoc novo studio auctores altiores dimensiones structuras intra theoriam chordarum explorant tamquam jocus ad inflationem cosmicam immaturam. Universas superiores dimensivas considerantes, innuunt mundum nonnisi centies vel millies esse maius quam id quod notare possumus.

Cum haec notio attrahenti est, interest notare haec exempla adhuc theorica et ulteriore investigationis opus est determinare si universum nostrum accurate describeret.

