Lacus enthusiastae cupide exspectabant adventum secundae generationis Apple AirPods Max super-aurearum headphones, noti AirPods Max 2. Sed recens Septembris spectaculi casus hunc valde anticipatum productum detegere neglexit, fanatica destituta relinquens.

Originale AirPods Max flexanimare recensiones accepit propter eximiam qualitatem, commodam designationem, et facultates soni infigendas. Quamvis summus pretium eorum, quidam meliorum strepitus cancellorum in mercatu cinematographicis habiti sunt. Autem, quaestiones cum prima generatione certae erant, ut casus ligula portant, absentia 3.5mm portus audio, et altilium vita mediocris. Fans sperabat hos defectus in secunda iteratione versari.

Mora in launcho originalis AirPods Max exspectationem augebat, et fautores sequelam cum melioribus notis et simili puncto pretii sperabant. Accedit, Apple recentis focus in eco-amicis productis datis, renovatam versionem AirPods Max solvens cum hac eco-amica questae figere posset. Causae removendae controversiae gesturum fuisset gradus in rectum.

Quamvis forum current dominatum Sony WH-1000XM5 headphones, speramus tamen Apple posse locum superiorem cum AirPods Max vindicare 2. Secundum relationes, renovatio ad AirPos Max in 2023 venire potest, vel forte e regione emissio potentialis lite AirPods in secunda medietate 2024 vel etiam 2025 .

Absente AirPods Max in showcase mense Septembri, verisimile videtur Max 2 in anno proximo deduci esse. Sed fans digitos suos traiecit ad adventum. Exspectans usque ad 2024 vel ultra ut aeternitatem sentiat cupidi Apple fanatici.

