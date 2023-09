Berria Mako inducit: Versatile XC/Downcountry Mountain Bike

Berria, notam hispanicam, recenter cursoriam montanam Mako revelavit. Haec XC/marathon et suggestum down regione notat concussionem internam verticaliter intra thronum tubi positam, a nexu quodam rupere abscondito agitatam. Hoc consilium electio similis est quae in recentibus exemplaribus a Bold et Scotto visa est. Mako etiam sedem flexam pro cardine postico incorporat, 113mm de peregrinatione providens.

Consilium celandi impulsum intra artus a pluribus causis movebatur, secundum Berria. Integram conservationem contra caenum et pulverem augere affirmant ac massam distributionem maiorem, quae in leviori parte media cursoriae consequitur. Id vicissim ad stabilitatem augendam, praesertim ad celeritates superiores, confert. Praeterea corpus permittit duos utres ad triangulum principale intra aptare.

Mako in duabus versionibus praesto est: unum pro XC/XCO et alterum pro media regione. Utraeque versiones eandem machinam communicant cum exemplar XCO iactantiae furca 110mm iter, 760mm auriculae, limbi cum 25 vel 28mm latitudine interna, et 2.25″ coronas. Ex altera parte, versio decurrentia venit instructa cum sede autocineto 125mm, 120 vel 130mm fodinarum itinerariorum, 4-scoporum pistonium, 780mm vectorum, 30mm laminum et 2.35″ coronarum.

Berria suis HM2X fibris in plurimis exemplaribus utitur, inde in gravi frame petito 2,175g (1,795g sine ferramentis). Nihilominus, summo-finis Mako BR (XCO exempla tantum) suis UHM3X carbonis fibra provectioris utetur, iactans petitum pondus de 1,875g (1,495g sine ferramentis). Artus lineamenta a UDH assecula, provisio pro FOX viventis Valvae electronici systematis suspensionis, et capita integrata cum plena fune interna fusa.

In terminis geometriae, Mako ostenduntur rationes modernizatae cum praedecessore suo comparatae. Vincula longitudo per 5mm ad 430mm redacta est, angulus capitis per 1.7° relaxatus est. Sectus etiam auctus est, unde in 18mm longiore rotae basi non obstante centro breviore postico. Caput angulus trans varias magnitudinum compages variat, cum magnitudinum minorum angulos remissiores efficiat. De versione cum longioribus furcis gloriatur etiam angulis capitis remissioribus, auctus ACERVUS altitudinis, decrescentes semoto, et longiori wheelbas.

Berria animum ad singulas partes etiam in cockpit extendit. Exemplaria summus finis plumam unam virgulam et stipitem, cum caule vario longitudine et secundum stylum equitandi oriatur. XC aedificat uti caule cum 0mm exortu et 60mm, 75mm, vel 95mm longitudinibus efficax caulis, dum DC versiones veniunt cum 50mm vel 75mm longitudinibus, 20mm oriuntur et 780mm latitudinis.

Mako emptionem nunc praesto est, et plures informationes in loco Berria reperiri possunt.

