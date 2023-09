Summarium: Quarta res Expansionis: Series Telltale, cui titulus "Impossibilia", nunc praesto est ludere. In hoc eventu, characterem ducentem Camina Drummer, Cara Gee vocatum, impugnans missionem solo sequitur eventus eventus prioris eventus. Scaenarii electiones occurrent quae consequentias funestas habere possunt, cum armatura Drummer efficit ut se interfici non possit. Eventus in cliffhanger desinit, qui anticipationem aedificat pro solutione finalis episodii die XXI Septembris. Histriones qui ludum praeordinaverunt, mature accessum ad extremum facto die ante kalendas Septembris obtinent 21. Accedit DLC res quae in Chrisjen Avasarala posita est, a Shohreh Aghdashloo vocata; in evolutione est et lusoribus occasionem praebet experiendi eventum referenced in spectaculo televisifici, sed numquam ostenditur. Res DLC, cui titulus "Archangel", in casu dimittere positum est. Expansum: Series Telltale Series praesto est in PS20, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, et PC.

sources:

– Expansa: Series Series Episode 4

– Expansa: Series Series Episode 5

- Expansa: A Telltale Series DLC Episode "Archangel"