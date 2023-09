TAG Heuer et Porsche Celebrate 60th Anniversary with New Carrera Chronosprint x Porsche Watches

TAG Heuer et Porsche societatem cum duabus omnibus vigiliis novis deducendis ad memoriam LX anniversarii utriusque Carrerae et Porsche 60 continuant. Haec cooperatio anno 911 incepit cum emissione duorum exemplarium editionis limitatae, et proximo anno, illi aliam limitatam editionem induxit, ut L anniversarium iconicum Porsche 2021 RS 50. Nunc in celebratione perennem legatum harum duarum notarum fabulosarum, TAG Heuer et Porsche exhibentes TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche.

Anno 1963, ambo TAG Heuer et Porsche duas notabiles oblationes suas deposuerunt: Carrera chronographus et ruerat 911 (primo nota 901) currus ludis. Haec exempla suum statum iconum super sex decenniis conservaverunt, significantes excellentem designationem et inconstantiam per generationes. Ad hoc factum celebrandum, novus TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche creatus est.

TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche in duabus versionibus praesto est. Unae rosae auri casui cum corrigia vitulina brunnea, altera vero ostendit casam ferro immaculatam cum corrigia vitulina nigra. Vigilia seamlessly elementa consilio coniungit ab utroque horologio et curru, inde in aestheticam uisum percutientis. Sed in ipsa custodia vera caleis latet.

Cum emissione TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche, notam inducit motum omnino novum notum sicut TH20-08. Hic motus est reinterpretatio domus in- gente TH20, quae ante hoc anno in Vigiliis & Miraculis revelata fuit. TH20-08 singulare plumae accelerationis originalis Porsche 901 incitata est, quae ab 0 ad 100 km/h in 9.1 secundis procedere potuit. Manus centralis TH20-08 celeriter accelerat, dein sensim super 60 seconds recedit antequam cito sileo, spectans curriculi lusus iconicos effectus.

Horologium TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche tributum dat legato originalis 911, lineas rubras in flange featuras quae currus consecutionem consequendi 0-100 km/h in iusta 9.1 seconds repraesentant. Haec particulatim addit altiorem coniunctionem inter vigilias et hereditatem autocineticam quam in eo repraesentat.

Frédéric Arnault, CEO of TAG Heuer, in collaboratione suas cogitationes expressit, dicens: “Haec vigilia perfecte incidit in essentia motorisporti, quae communis est pretii in societate nostra cum Porsche. Inconsutilem hereditatem 911 et TAG Heuer Carrera immisimus, technologiae acumen incisurae et unicum consilium levantes. Testamentum est valoribus communibus praecisionis, innovationis, et intimum aestimationem pro singulis historiis nostris.

TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche positum est ut praesto sit emptio die 8 Septembris. Variatio auri rosae in $23,550 pretium erit, cum versio incorrupta chalybea pro $9,200 grosso erit. Pro maiori notitia et emptione fac, TAG Heuer website visita.

