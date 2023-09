Recens studium in ephemeride Menstrua Notitiarum Regiae Societatis Astronomicae editum esse suadet multa foramina nigra in Hyades botri esse, easque artissima foramina nigra Terrae semper deprehendi. Investigatio facta est per turmas phisicorum Stephani Torniamenti ab Universitate Patavina ducta, collata cum Marco Gieles, professore in Instituti Cosmos Scientiarum Universitatis Barcinonensis.

Foramina nigra diu fascinationis et mysterii in campo astronomiae fuerunt. Deprehensio fluctuum gravitatis anno 2015 permisit investigatoribus observare et investigare mergentes foraminum ignobilium massarum nigrarum. Ad inquirendum praesentiam nigrarum foraminum Hyades botri, bigas adhibita simulationes ad indagamus motum et evolutionem omnium siderum in botro. Hae simulationes comparatae sunt observationibus a satellite Space Agency Europaeo Gaia facta.

Eventus studii indicant duo vel tria foramina nigra in praesenti Hyades nunc botri, vel intra 150 miliones annorum eiecti esse. Simulationes etiam suadeant quod haec nigra foramina adhuc intra botrum aut ei propinquitatem sunt, ut illas proximas cavernas Telluri nigras efficiant. Inventio haec significativa est quia inluminat ictum nigrum foraminum in evolutione uvarum stellarum et perspicientia praebet distributionem foraminum nigri in galaxia.

Studium fiebat per observationes collectiones apertas botri stellarum a Gaia spatii telescopio factae. Situs ac velocitas singularum stellarum apertis racemis studere valens, ad horum coelestium intelligentiam multum contulit. Inventiones non solum ad scientiam nostram atrarum foraminum conferunt, sed etiam adiuvant implicatam coniunctionem inter racemos stellarum et fontes gravitatis undae explicant.

sources:

– Torniamenti, S., et al. (2023). Stellaa-massa nigra foramina Hyades Stella botrus ? Menstrua Notitiarum Astronomicae Societatis Regiae.

- Proviso ab Universitate Barcinonensis