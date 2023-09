Castro Contribuens ad CONSERVATORIUM Gas Productio in arctico, Study Finds

Novum studium ab investigatoribus in Universitate Alaska Fairbanks (UAF) perductum est castores identificari tamquam munus augere in productione gasi conservatoris in arctico. Divulgata in ephemeride Litterarum Environmental Research, studium coniungit praesentiam castorem in regione ad gradus emissiones gas methani surgentis.

Traditionaliter inventi sunt in locis nemorosis, castores nunc regiones tescas deducentes in Alasca occidentali et septentrionali. Haec coloniatio significantes consectaria scientifica habet et ut radicalis progressio a communitatibus in his regionibus aestimatur.

Turma investigationis UAF, a Professore Ken Tape ducta, asserit primum studium suum esse ut concludat novas piscinas castorei ad augmentum methani emissionum gasorum. Inventio haec significativa est ob effectum methani CONSERVATORIS potentis, qui circiter 25 temporibus potentior est quam dioxidus carbonis in calore intra atmosphaeram terrae captandi. Methane responsabilis est circiter 20% emissiones gasi conservatoriae globalis, secundum tutelam Environmentalem intermedium.

Investigatores in area circiter 166 milia quadrata posuerunt in inferiori Noatak fluminis Basin in Alasca septentrionali. Imaginem ex spatio adhibebant, nominatim e Nationalibus Aeronauticis et Spatii Administrationis Arctico-Borealis Vulnerabilitatis Experimentum programmatis, ut melius intelligeret impulsum castorium in landscape. Per decem milia stagnorum castorinorum in Alaska arctico destinata, turma investigationis praesentiam stagnorum castoris cum methano maculis calidis referre poterat.

Matre castoreo, artificio speciei, inundationem faciunt quae vegetationem inundat et rivos arcticos in piscinas transformat. Hae piscinae castoris et vegetationis inundatae circumiectae ambitus oxygenii privati ​​facti cum faecis organicis pinguibus. Ut haec materia decidit, methanum emittit gas.

Investigatores adhibuerunt aerium hyperspectalem technologiam imaginandi pro methano destinata. Hic processus imaginatio progressus notitias centum vinculis diversis in spectro electromagnetico capit, permittens identificatio methani et aliorum gasorum.

Co-auctores studiorum includunt Benjamin Jones, professoris adiutoris investigationis in UAF Instituti Engineeringensis septentrionalis, una cum coetu e servitii Nationali Park et laboratorium NASA jet impulsus.

Hoc studium addit ut intellegatur implicatae necessitudinis inter species et mutationem climatis. Cum castores in arcticum suum extensionem continuare pergunt, ulterior investigatio erit necessaria aestimare diuturnum impulsum praesentiae suae in emissione gas CONSERVATORIUM.

sources:

- University of Alaska Fairbanks (UAF)

- US environmental tutela Agency